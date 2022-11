Titel 42: Bundesrichter blockiert Regel, die die Ausweisung von Migranten an der Grenze zwischen den USA und Mexiko erlaubte

CNN

Ein Bundesrichter blockierte am Dienstag Titel 42 – eine umstrittene Regel, die es den US-Behörden ermöglichte, mehr als 1 Million Migranten, die die Grenze zwischen den USA und Mexiko überquert hatten, auszuweisen.

Während die Regel von der Trump-Administration während der Covid-19-Pandemie ausgearbeitet wurde, hat sich die Biden-Administration stark darauf verlassen, um die Zunahme von Migranten an der Grenze zu bewältigen.

Die Bezirksrichterin Emmet Sullivan in Washington, DC, befand die Anordnung nach Titel 42 als „willkürlich und launisch und verstößt gegen das Verwaltungsverfahrensgesetz“.

Vor Titel 42 wurden alle an der Grenze festgenommenen Migranten nach dem Einwanderungsgesetz behandelt. Tausende Migranten, die nach Mexiko zurückgeschickt wurden, warten in Notunterkünften entlang der Grenze. Beamte haben zuvor Bedenken darüber geäußert, was das Ende von Titel 42 angesichts begrenzter Ressourcen und einer hohen Anzahl von Menschen, die versuchen, in das Land einzureisen, bedeuten könnte.

CNN hat das Weiße Haus und das Heimatschutzministerium um einen Kommentar gebeten.

Sullivan beschuldigte die US-Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, die die Anordnung für die öffentliche Gesundheit erlassen hatten, „ihre Entscheidung, den Schaden zu ignorieren, der verursacht werden könnte“, indem sie die Richtlinie herausgab. Er sagte, die CDC habe auch keine alternativen Ansätze in Betracht gezogen, wie beispielsweise die Selbstquarantäne von Migranten in Häusern von in den USA ansässigen Freunden, Familienmitgliedern oder Unterkünften. Die Agentur, sagte er, hätte ihren Ansatz überprüfen sollen, als Impfstoffe und Tests allgemein verfügbar wurden.

„In Bezug darauf, ob die Angeklagten ‚Impfungen, Verarbeitung im Freien und alle anderen verfügbaren Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit‘ hätten verstärken können, … stellt das Gericht fest, dass die CDC keine zufriedenstellende Erklärung dafür abgegeben hat, warum solche Maßnahmen nicht durchführbar waren“, schrieb Sullivan.

Der Richter kam auch zu dem Schluss, dass die Richtlinie ihren Zweck rational nicht erfüllt hat, da Covid-19 bereits in den Vereinigten Staaten weit verbreitet war, als die Richtlinie eingeführt wurde.

„Bei Titel 42 ging es nie um die öffentliche Gesundheit, und dieses Urteil beendet endlich die Scharade, Titel 42 zu verwenden, um verzweifelten Asylbewerbern sogar eine Anhörung zu verwehren“, sagte der Anwalt der American Civil Liberties Union, Lee Gelernt, der den Fall vertrat, in einer Erklärung.

Der Antrag auf einstweilige Verfügung kam von der ACLU, zusammen mit anderen Interessengruppen für Einwanderer, und betrifft alle Bevölkerungsgruppen, einschließlich alleinstehender Erwachsener und Familien. Unbegleitete Kinder waren bereits von der Anordnung ausgenommen.

Die Gesundheitsbehörde wurde zu Beginn der Coronavirus-Pandemie angerufen und von Fürsprechern, Anwälten und Gesundheitsexperten von Einwanderern kritisiert, die argumentieren, dass sie keine gesundheitliche Grundlage hat und Migranten in Gefahr bringt.

Sullivan hatte zuvor die Biden-Regierung daran gehindert, Migrantenfamilien mit Kindern, die an der Grenze zwischen den USA und Mexiko festgenommen wurden, auszuweisen.

Anfang dieses Jahres kündigte die CDC Pläne an, die Anordnung zu beenden. Die CDC sagte damals, dies sei angesichts der aktuellen Bedingungen der öffentlichen Gesundheit und der erhöhten Verfügbarkeit von Impfstoffen und Behandlungen für Covid-19 nicht mehr erforderlich.

Aber im Mai hinderte ein Bundesrichter in Louisiana die Biden-Regierung daran, Titel 42 zu beenden.

Seit diesem Gerichtsbeschluss stützt sich die Regierung weiterhin auf Titel 42 und hat ihn zuletzt auf venezolanische Migranten ausgeweitet, die in großer Zahl an der US-Südgrenze angekommen sind.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Details aktualisiert.