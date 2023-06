Der Stiefsohn des britischen Milliardärs Hamish Harding glaubt Blink 182 wird ihn durch die „härtesten Zeiten des Lebens“ bringen.

Brian Szasz Er verteidigte in den sozialen Medien seine Entscheidung, an einem Blink-182-Konzert teilzunehmen, während eine Rettungsmission mit hohem Risiko seinen Stiefvater und vier weitere Passagiere an Bord des vermissten Titanic-Tauchboots finden sollte.

„Ja, ich war gestern Abend bei @blink-182“, schrieb Szasz, ein Toningenieur aus San Diego, am 20. Juni in seinen Instagram Stories zusammen mit einem Foto von ihm am Veranstaltungsort. „Was soll ich tun, wenn ich zu Hause sitze und die Nachrichten schaue? Es tut mir nicht leid, dass mir diese Band seit 1998 durch schwere Zeiten geholfen hat.“

Der 37-Jährige teilte die Nachricht von seinem Ausflug am 19. Juni auf Facebook mit, wie aus Screenshots mehrerer Medien hervorgeht, in denen er schrieb: „Es mag unangenehm sein, hier zu sein, aber meine Familie möchte, dass ich bei der Blink-182-Show dabei bin.“ Es ist meine Lieblingsband und Musik hilft mir in schwierigen Zeiten!“