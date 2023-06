James Cameron leidet unter der Tragödie des Unterseebootes Titanic.

Der Regisseur, der seit der Dreharbeiten zu seinem Film von 1997 33 Tauchgänge zu den Schiffswracks unternommen hat Titanic, brach sein Schweigen über das OceanGate-Schiff mit fünf Passagieren, von dem Beamte glauben, dass es kürzlich bei einem Tauchgang unter Wasser implodierte. Und er kam nicht umhin, eine unheimliche Parallele festzustellen.

„Ich bin beeindruckt von der Ähnlichkeit der Titanic-Katastrophe selbst“, sagte Cameron sagte ABC News am 22. Juni, „wo der Kapitän wiederholt vor Eis vor seinem Schiff gewarnt wurde und er dennoch in einer mondlosen Nacht mit voller Geschwindigkeit in ein Eisfeld dampfte – und viele Menschen starben an den Folgen.“

Unter Hinweis darauf, dass die Tiefseeforschungsgemeinschaft vor der Katastrophe Bedenken hinsichtlich des Wasserfahrzeugs hatte, sagte das Benutzerbild Der Regisseur fuhr fort: „Dass eine sehr ähnliche Tragödie, bei der Warnungen unbeachtet blieben, genau am selben Ort stattfand, während all die Tauchgänge auf der ganzen Welt stattfinden, finde ich einfach erstaunlich. Es ist wirklich ziemlich surreal.“

Besonders erschüttert ist der 68-Jährige über den mutmaßlichen Tod von Paul-Henri Nargeoletein französischer Entdecker auf dem Forschungsschiff, den Cameron seit 25 Jahren kannte.