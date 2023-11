Tischtennis: Lin Yun-Ju entzaubert Ma Long im Finale beim WTT-Finale in Frankfurt

Stand: 5. November 2023 17:36 Uhr

Lin Yun-Ju ist die Gewinnerin des WTT Champions-Turniers in Frankfurt.

Der 22-Jährige aus Taiwan besiegte am Sonntag (November) den 13-jährigen Routinier Ma Long aus China mit 4:1 (7:11, 11:7, 13:11, 12:10, 12:10) Sätzen 5. 2023). Lin Yun-Ju verwandelte nach 58 Minuten seinen zweiten Matchball und sagte anschließend: „Ich weiß, dass ich gegen Ma Long immer mein bestes Spiel zeigen muss, weil er der Größte aller Zeiten ist.“

Die beiden Asiaten lieferten sich in Frankfurt ein teilweise spektakuläres Duell mit langen Ballwechseln und sehr wenigen Fehlern. Es war der dritte Sieg des Taiwanesen auf der WTT-Tour in diesem Jahr und sein zweiter gegen Ma Long. Für seinen Sieg erhält Lin Yun-Ju, der als Teamkollege von Dimitrij Ovtcharov für den TTC Neu-Ulm in der Champions League antritt, ein Preisgeld von 30.000 US-Dollar.

Den Damentitel sicherte sich Wang Yidi in einem rein chinesischen Finale mit einem klaren 4:0 (11:3, 13:11, 12:10, 13:11) gegen ihre Landsfrau Wang Manyu.