Der Grundstoffsektor folgt eng den wirtschaftlichen Trends. Da fundamentale makroökonomische Faktoren eine so entscheidende Rolle für den Antrieb der Gruppe spielen, muss man ein scharfes Auge darauf haben, unter den vielen Chemie-, Stahl-, Bergbau- und anderen Aktien, aus denen der Sektor besteht, die besten Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren.

Leo Mariani steht mit einer Erfolgsquote von 62 % an zweiter Stelle der Liste. Marianis Top-Empfehlung war Ressourcen aus dem Perm ( NYSE:PR ), ein Öl- und Gasunternehmen. Der Analyst erwirtschaftete durch seine Kaufempfehlung für PR-Aktien vom 20.10.2020 bis 20.10.2021 einen satten Gewinn von 800 %.

Auf dem achten Platz liegt Michael Harvey von RBC Capital. Harvey hat eine Gesamterfolgsquote von 55 %. Die Top-Empfehlung des Analysten galt Seven Generations Energy, einem in Kanada ansässigen Öl- und Gasunternehmen. Durch diesen Kaufaufruf erwirtschaftete der Analyst vom 16. März 2020 bis zum 16. März 2021 eine Rendite von 412,1 %. Seven Generations Energy fusionierte mit ARC-Ressourcen (TSE:ARX) im Jahr 2021.