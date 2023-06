Unser Tippgeber Jones Knows fragt sich, warum beim Gold Cup in Royal Ascot alle das Offensichtliche meiden. Er ist mit 7/2 überall in Coltrane.

Goldpokal (4,20)

Tipp: 2 Punkte GEWINNEN bei COLTRANE (7/2 mit Sky Bet – Wetten Sie hier!)

Coltrane und Oisin Murphy gewinnen die Sagaro Stakes





Wenn es wie ein Gold-Cup-Gewinner aussieht, wie ein Gold-Cup-Gewinner riecht und wie ein Gold-Cup-Gewinner schmeckt, ist es wahrscheinlich ein Gold-Cup-Gewinner.

Andrew Baldings Schützling war im Vorfeld des Blue-Riband-Events die ganze Woche über ohne Freunde bei den Wetten, aber ganz einfach: Er ist der wahrscheinlichste Gewinner dieses berühmten Rennens. Bei einem Event, dem es an Stärke in der Tiefe mangelt und bei dem die Spieler versuchen, ihn zu schlagen, indem sie sich an einige sexy Profile klammern, die ihr Können auf diesem Niveau noch nicht unter Beweis gestellt haben, bringt er in dieser Division echte Gruppe-1-Form auf den Tisch. Und sein Ascot-Rekord dürfte hier ausschlaggebend sein. Bei drei Besuchen auf der Strecke hat er zweimal gewonnen und wurde am Champions Day nur um einen Kopf von einem Anfall und Schuss von Trueshan geschlagen. Eine Quote von 3/1 deutet darauf hin, dass Coltrane dieses Rennen in 25 Prozent der Fälle gewinnen würde. Das sieht furchtbar unfair aus bei einem Pferd mit solch einer Konstanz und Ausdauer. Ich würde es eher auf 40 Prozent setzen. Obwohl die Auswahl über 7/4 liegt, machen ihn meine Berechnungen bei diesen Preisen zu einer Wette.

Norfolk-Einsätze (2,30)

Tipp: 1 Punkt EW auf THUNDER BLUE (28/1 mit Sky Bet – Wetten Sie hier!)

Ich freue mich immer, bei diesem Wettbewerb für Zweijährige ein Pferd zu einem hohen Preis zu ergattern. Es hat die Angewohnheit, gegen den Markt zu agieren, und zwar so sehr, dass 33 der 75 Pferde, die in den letzten 20 Jahren unter den ersten drei Plätzen landeten, zweistellige Preise erzielten und neun von ihnen gewannen.

Wir haben The Ridler letzte Saison mit 50/1 gefunden und obwohl Elite Status einen fairen Standard an der Spitze des Marktes setzt, stehen einige sehr starke Hengste gegen ihn an. Die letzten 14 Favoriten wurden alle in Norfolk geschlagen, darunter sechs mit weniger als 2/1. Dieses Rennen ist ein Friedhof für den Marktführer.

Thunder Blue ist ein Hengstfohlen mit ernsthaften Fähigkeiten und die Zeit für ihn ist jetzt reif, gemessen an seiner professionellen Art in seinen ersten beiden Läufen. Beim Debüt hatte er Probleme, als er knapp gegen The Camden Colt unterlag, aber er zeigte, dass er ein echter Spieler auf höchstem Niveau ist, als er sich in Goodwood mit einer positiveren Leistung absetzen konnte. Trainer Dominic Ffrench Davis arbeitet in dieser Saison mit seinen Zweijährigen an einer Trefferquote von 30 Prozent, und wenn man zwischen den Zeilen liest, hat man den Eindruck, dass dieser Junge derjenige ist, auf den er sich am meisten freut.

