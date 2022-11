Tinashe & Dove Cameron Gleiches Korsettoberteil auf AMAs rotem Teppich: Fotos – Hollywood Life

Galerie ansehen





Bildnachweis: Matt Baron/BEI/Shutterstock

Tinashe und Taube Cameron hatte die gleiche Idee, als es um ihre Outfits bei den American Music Awards am 20. November ging. Beide Damen kamen mit dem gleichen weißen Korsett von Marc Jacobs, das auf unterschiedliche Weise gestylt war, und beide sahen auf dem roten Teppich umwerfend aus.

Tinashe rockte einen tief sitzenden schwarzen Maxirock mit dem ärmellosen weißen Bustier-Oberteil. Tinashes Rock brachte ihre straffen Bauchmuskeln und ihre schmale Taille voll zur Geltung, während der Ausschnitt extrem tief ausgeschnitten war und ein üppiges Dekolleté zeigte. Als ob ihr Outfit nicht noch sexyer werden könnte, war die gesamte Rückseite des Rocks geschlitzt und enthüllte ihre getönten Beine, die mit himmelhohen schwarzen Plateaupumps aus Leder mit Riemen über der Vorderseite akzentuiert wurden.

Tinashe ergänzte ihren Look mit einem Paar lässiger schwarzer Lederhandschuhe und einer schwarz-weißen Marc Jacobs-Sonnenbrille, während ihr Haar zu einem Bündel winziger Spitzenknoten geflochten war.

Was Dove betrifft, so entschied sie sich für einen hoch taillierten schwarzen Maxirock mit einem super bauschigen schwarzen Mantel, der um ihre Taille gebunden war. Sie stylte das tief ausgeschnittene Oberteil mit einem Paar schwarzer Lederhandschuhe, ellbogenlangen fingerlosen Handschuhen und einer zierlichen Choker-Halskette. Sie hatte ihr dunkelbraunes Haar zu einem engen Pferdeschwanz zurückgekämmt, während es in der Mitte mit zwei langen, dünnen Zöpfen gescheitelt war, die ihr Gesicht umrahmten.

Obwohl ihre Outfits ähnlich waren, haben sie beide ihr Aussehen auf ihre eigene Weise erschlagen, aber es geschafft, in ihren Korsettoberteilen sowohl sexy als auch kantig auszusehen.

Abgesehen von diesem Blick war Tinashe gerade neulich abends unterwegs GQs Die Party der Männer des Jahres in West Hollywood, als sie einen dunkelgrauen Anzug trug und sich unter ihrem weit offenen Blazer gegen ein Hemd oder einen BH entschied.