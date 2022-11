Tina Kotek aus Oregon wird eine der ersten lesbischen Gouverneurinnen in US-amerikanischen CNN-Projekten sein

CNN

Die Demokratin Tina Kotek wird das offene Gouverneursrennen in Oregon gewinnen, so CNN-Projekte, und zusammen mit der Demokratin Maura Healey, die am Dienstag das Gouverneursamt von Massachusetts errungen hat, eine der ersten lesbischen Gouverneurinnen des Landes werden.

Koteks republikanische Gegnerin Christine Drazan kassierte das Rennen am Freitag. Der Wettbewerb um die Nachfolge der befristeten demokratischen Gouverneurin Kate Brown im tiefblauen Bundesstaat wurde für Kotek unerwartet schwierig, nachdem die unabhängige Kandidatur der ehemaligen Senatorin des Bundesstaates, Betsy Johnson, für ein wettbewerbsfähiges Drei-Wege-Rennen gesorgt hatte.

„Ich möchte allen, die mich unterstützt und ihr Vertrauen in unsere Kampagne gesetzt haben, meinen tiefsten Dank aussprechen. Ich möchte den Einwohnern von Oregon auch versichern, dass jede Stimme gezählt wird und dass ihre Stimmen bei dieser Wahl gehört wurden. Angesichts dessen, was wir über die ausstehenden Stimmzettel wissen, geht die Mathematik für ein Comeback leider nicht auf“, sagte Drazan in einer Erklärung.

Niemand erwartete, dass Oregon – ein Staat, den Präsident Joe Biden 2020 mit 16 Prozentpunkten Vorsprung gewann – ein schwieriges Terrain für die Demokraten sein würde, zumal die Republikaner seit 1982 nicht mehr das Gouverneursamt gewonnen haben. Aber Johnson, ein ehemaliger Demokrat, erwies sich als ungewöhnlich eine starke Anwärterin, die mit ihren beiden Rivalinnen in diesem Dreier-Wettkampf nur mit Frauen mit Spenden von Wirtschaftsführern, darunter Nike-Gründer Phil Knight, beim Spendensammeln mithalten konnte.

Browns Unbeliebtheit im Bundesstaat in Verbindung mit Johnsons Anwesenheit im Rennen brachte Drazan, einen früheren Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, in einen heftigen Kampf mit Kotek, dem ehemaligen Sprecher des Demokratischen Repräsentantenhauses. Republikaner machen nur etwa ein Viertel der Wähler aus, während Demokraten etwa 34 % und nicht angeschlossene Oregoner fast 35 % ausmachen, so die neuesten Zahlen des Außenministers von Oregon.

Aber die Einwohner von Oregon sind verunsichert von den Problemen mit der Obdachlosigkeit und dem Anstieg der Gewaltkriminalität in Portland. Auch die Innenstadt der Stadt hat sich immer noch nicht von den Auswirkungen der Geschäftsschließungen aus der Pandemiezeit und den mehr als 100 Tagen der Proteste gegen die Brutalität der Polizei – einige davon gewalttätig – erholt, die auf die Ermordung von George Floyd durch einen Polizisten aus Minneapolis im Jahr 2020 folgten.

Drazan versuchte, aus der Unruhe über diese Probleme Kapital zu schlagen, indem er argumentierte, dass die Probleme des Staates auf eine etwa zehnjährige Einparteienkontrolle zurückzuführen seien, die zu einem Mangel an Rechenschaftspflicht geführt habe.

Aber Kotek argumentierte, dass Drazan zu extrem für Oregon sei – und betonte zum Beispiel ihren Widerstand gegen das Recht auf Abtreibung. Anstatt ihre Fähigkeit zu demonstrieren, mit beiden Seiten zusammenzuarbeiten, sagte Kotek auch, dass Drazan obstruktionistische Tendenzen gezeigt habe, als sie 2020 einen Parlamentsstreik anführte, um gegen ein Klimagesetz zu protestieren. Kotek argumentierte, dass Drazan mit seinem Schritt die Gesetzgebung zunichte gemacht habe, die unter anderem die Bemühungen des Staates zur Verbesserung der Obdachlosigkeit vorangebracht hätte. (Drazans Kampagne sagte, dass die Behauptung eine Entschuldigung sei.)

Biden setzte sich während eines Schwenks durch die westlichen Bundesstaaten für Kotek ein und forderte die Wähler auf, als fortschrittlicher Staat „der Kurve voraus zu bleiben“, indem er den ehemaligen Sprecher des Repräsentantenhauses wählte.