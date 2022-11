Tina Datta, Sumbul Touqeer, die Eltern von Shalin Bhanot geben sich einem verbalen Krieg hin; Fans nennen es „Eltern-Lehrer-Treffen“ [Read Tweets]

Bigg Boss 16-Fans warten auf das Weekend Ka Vaar mit Salman Khan. Diesmal haben wir die Eltern von Sumbul Touqeer, Shalin Bhanot und Tina Datta. Dem haben viele Fans widersprochen. Sie haben das Gefühl, dass die Familie in dieser Saison zu stark involviert ist. Vielleicht ist dies eine Technik für mehr Zuschauer für den Kanal. Andere meinten, sie hätten stattdessen Rajiv Adatia, Devoleena Bhattacharjee, Paras Chhabra und andere als Diskussionsteilnehmer mitbringen können. Sie glauben, dass dies die Meinungen über die Mitbewohner in einem neutralen Publikum weiter einfärben wird. OG Bigg Boss-Fans trollen dies als Eltern-Lehrer-Sitzung. Schauen Sie sich zuerst das Video unten an…. Lesen Sie auch – Bigg Boss 16: Sumbul Touqeer Khan, Arti Singh und mehr – Liste der Teilnehmer, die in Salman Khans Show unter Panik- und Angstattacken litten

Diese Promo hat gemischte Reaktionen von den Leuten bekommen. Salman Khan fragt Hasan Touqeer, ob die Krankheit nur ein Vorwand war. Es scheint, dass er wegen hohem Blutdruck in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Dies veranlasste ihre jüngere Schwester Saniya, den Kanal anzurufen. So wurde der Anruf gepatcht. Als er auf Abruf kam, erwähnte er Shalin Bhanot und Tina Datta. So reagierten Fans darauf. Lesen Sie auch – Bigg Boss 16: Kashmera Shah tut Mitleid mit Sumbul Touqeers Vater; Gauahar Khan beschuldigt ihn, die Wahrnehmung der Schauspielerin ruiniert zu haben [Read Tweets]

Aur wieder ist wkv mai eltern lehrer treffen hogi ish dumbul chicken bhanot n tina dabba ka issuse diskutieren hoga aur door kahi sab bhul jayenge ki #Ich auch Onkel ne ek ladki ko ma bhn ki gali di kick kiya

LANAT HAI @ColorsTV — ? (@Scriptedbb16) 24. November 2022

Tina Shaleen Sumbul Drama se pak chuki hu. Yeh teeno ek saath nominiert ho aur koi ek nikale. #bb16 ko Eltern-Lehrer-Treffen Banna Diya. #BigBoss — Akanksha ?? ?? (@jakanksha92) 24. November 2022

Tinas Mutter sagt, wir hätten ein Mädchen zu Bigboss geschickt, das nicht in der Schule ist, während wir in der BB-Eltern-Lehrer-Versammlung sitzen — A✨ (@nahikarnibaat) 24. November 2022

Bigg Boss 16 ist eine Eltern-Lehrer-Treffshow #sumbul kostenloser PCO-Service ??? #biggBoss16 und sie sagen, diese Show ist nicht baised. Der vorgeplante BIGGBOSS-Gewinner wird sein (Priyanka, Nimrit, Tina, Sumbul) – Sugam Pokhrel (@SugamPok123) 24. November 2022

Wir können sehen, dass die Fans nicht amüsiert sind. Tatsächlich waren die vergangenen drei Weekend Ka Vaar diesen Menschen gewidmet. Einige sagten wütend, dass die drei zusammen eliminiert werden sollten. Lesen Sie auch – Bigg Boss 16: Urvashi Dholakia und Gauahar Khan loben Shiv Thakare für seinen reifen und humanen Umgang mit Sumbul Touqeers Zusammenbruch [Read Tweets]

