Tina Datta kehrt nach der Eliminierung zurück; Shalin Bhanot wird brutal bloßgestellt [Watch]

Nach Tina Dattas Eliminierung am Weekend Ka Vaar mit Salman Khan hat Bigg Boss 16 den Zuschauern eine schockierende Wendung gegeben. Die Macher haben Tina in die Show zurückgebracht und Shalin Bhanot wurde vor ihr brutal bloßgestellt. Lesen Sie auch – Bigg Boss 16: Sreejita De-Tina Datta, Shehnaaz Gill-Himanshi Khurana und weitere Catfights in Salman Khans Show, die man nicht vergessen kann

Während des Ausscheidungsverfahrens lag das Schicksal der beiden untersten Nominierten Tina Datta und Sumbul Touqeer in den Händen von Shalin Bhanot. Salman brachte eine schockierende Wendung, indem er ankündigte, dass Shalin die Möglichkeit hat, einen Summer zu drücken und Rs 25 lakh des gesamten gewonnenen Preisgeldes auf Kosten der üblichen Räumung zu behalten. Lesen Sie auch – Bigg Boss 16: Abdu Rozik regiert an der Spitze, MC Stan verdrängt Priyanka Chahar Choudhary, während Shiv Thakare wieder auf Ormax’s Most Liked List steht

Die andere Option bestand darin, nicht auf den Summer zu drücken und Tina und Sumbul vor der drohenden Räumung zu bewahren, auf Kosten des Verzichts auf Rs 25 lakh des gewinnenden Preisgeldes. Shalin entschied sich, den Summer nicht zu drücken. Infolgedessen wurde Tina aus dem Haus eliminiert, nachdem sie die wenigsten Stimmen erhalten hatte. Lesen Sie auch – Trending TV News Today: Shivangi Joshi und Randeep Rai widerlegen Dating-Gerüchte, Tina Datta kehrt nach der Eliminierung zu Bigg Boss 16 zurück und mehr

Nach Tinas Räumung wurde Shalin gesehen, wie er im Haus tanzte und sagte Sreejita sogar, dass er sich überhaupt keine Sorgen um Tina mache. Er machte sich nicht einmal die Mühe, sich wegen ihrer Eliminierung schlecht zu fühlen, indem er sagte, dass er Tina kaum kenne.

Während Shalin versuchte, seine Zeit im Haus zu genießen, gab Bigg Boss Shalin eine weitere Chance, Tina zurückzubringen, indem er erneut den Summer drückte, auf Kosten des Verzichts auf Rs 25 lakh des gewinnenden Preisgeldes.

Und in dem Moment, in dem Tina erneut das Haus von Bigg Boss 16 betritt, schlägt sie Shalin brutal für seine Doppelmoral und klopft auf ihn, weil er seine Verbindung zu ihr vorgetäuscht hat. Sie tadelt ihn auch, indem sie ihn fragt, warum er jetzt den Summer gedrückt hat und warum nicht damals, als er eine Chance hatte. Sie sagte ihm, wenn sie an seiner Stelle wäre, hätte sie nicht eine Sekunde daran gedacht, ihn vor der Eliminierung zu retten.

Tinas Wiedereintritt hat der Show eine neue Wendung gebracht, und es bleibt abzuwarten, wie sich ihre säuerliche Freundschaft mit Shalin und ihre Feindschaft mit Sreejita in den kommenden Tagen entwickeln wird. Behalten Sie diesen Bereich für die neuesten Updates zu Bigg Boss 16 im Auge.

