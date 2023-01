Tina Datta „ermordet“ Shalin Bhanot, indem sie ihn entlarvt; wütende Internetnutzer sagen: „Oberste Ebene der Fälschung“ [Read Tweets]

Bigg Boss 16-Fans werden nun auf eine neue Wendung in der Geschichte warten. In einer kompromisslosen Klatschsession erzählte Tina Datta Priyanka Chahar Choudhary, dass Shalin Bhanot noch vor der Show ein Bündnis mit ihr eingehen wolle. Sie sagte, dass sie die gleiche PR haben. Sie sagte, er wolle sich vor dem Spiel mit Tina Datta treffen. Die Schauspielerin sagte, er habe ihr gesagt, dass sie bei Bigg Boss 16 wie ein Team spielen würden. Tina Datta sagte auch, dass er Gautam Vig getroffen habe, bevor er in die Show kam. Priyanka Chahar Choudhary reagierte schockiert. Lesen Sie auch – Entertainment News Wrap: Rakhi Sawant nach Anzeige von Sherlyn Chopra verhaftet; Bigg Boss 16 intensiviert sich, nachdem Shiv Thakare Priyanka gegenüber Nimrit gewählt hat [Watch Video]

Tina sagte auch, dass er sie um etwas gebeten habe, was sie im nationalen Fernsehen nicht erwähnen könne. Priyanka Chahar Choudhary fragte, ob es eine materialistische Sache sei. Tina Datta war nicht in der Stimmung, Shalin Bhanot zu schonen. Die Schauspielerin zog Soundarya Sharma herein, als sie sich auf den Vorfall bezog, als Shalin Bhanot versehentlich an die Tür klopfte, als Soundarya Sharma angeblich drinnen war. Tina Datta sagte, dass er mit ihr Pläne gemacht habe, im Spiel voranzukommen. Sie sagte, er sei derjenige, der für das ganze Fiasko von Sumbul Touqeer Khan verantwortlich sei. Die Internetnutzer sind verärgert über diesen unerbittlichen Rufmord an Shalin Bhanot in der Show. Schaut euch die Tweets an…. Lesen Sie auch – Bigg Boss 16: Von der wiederholten Bezeichnung von Shalin Bhanot als „Ba***d“ bis hin zu der Aussage, dass seine zukünftige Geliebte Selbstmord begehen würde, hier ist eine Zusammenfassung von allem, was Tina Datta gesagt hat

Shalin bhai har mat manna.#ShalinBhanot — Sonu Rao (@SonuRao76864373) 19. Januar 2023

Obwohl #Shalinbhanot ist kein Heiliger.. Aber was Tina & Pcc über Shalin sprechen, ist auch ein Rufmord

Da er ein Mann ist, spielt es keine Rolle. & sie sprechen über Gleichheit.#BigBoss16 — Soundarya Sharma-Fan? (@OG_BB_fan) 19. Januar 2023

#ShalinBhanot#fakenessskidukan#tinadumm

Tina glaubt, dass die Öffentlichkeit ihr blind vertraut. Aber sie weiß nicht, dass wir alles wissen, was sie über falsche Geschichten erzählt #shalinbhanot nd #soundryasharma

So ein Lügner… Arrogante Frauen@Salman Khan bitte Stellung beziehen? — DIVYA (@DIVYA32506288) 19. Januar 2023

Wo ist Gerechtigkeit? Ich kann dir gar nicht sagen, wie wütend ich bin WENN #ShalinBhanot? hatte all diese Dinge über sie gesagt? Du hättest ihn geworfen SIE HAT IHN BESCHULDIGT WAS NICHT & DIESE LEUTE HABEN NICHTS ZU SAGEN? Tina, du bist die kränkste Person aller Zeiten. #ShalinBhanot UNABHÄNGIGER SPIELER SHALIN — Katherine (@katherinewaldef) 19. Januar 2023

Zwei-Bit-Rufmord

ein Mann im nationalen Fernsehen ist für TRP #Bigboss16

Und dann sprechen sie über Frauenermächtigung #ShalinBhanot@BhanotShalin — जख्मी आशिक़ (@sbkapyara) 19. Januar 2023

Ab heute sollte ‚Gaslighter‘ gleichbedeutend sein mit #TinaDatta. @iSreejitaDe Wir fühlen dich heute und erkennen die Wahrheit, die du verschüttet hast #BB16 über die Frauen, die eine Hausbrecherin und eine Unruhestifterin sind. Sie ist eine böse Frau der höchsten Ordnung! #ShalinBhanot gründlich rasieren bro! — ? MANN-TEUFEL? (@23Mandeville) 19. Januar 2023

Ich denke nur darüber nach, wie sich Shalins Eltern und Verwandte jetzt fühlen, nachdem sie diese Aussagen von dieser billigen Dame gehört haben? Möge Allah ihnen Kraft geben.

Ich schäme mich so, dass ich Shalin immer mit so einer herzlosen Dame wie ihr verschifft habe!#ShalinBhanot #BB16@ColorsTV@VootSelect – Priya (@ShaliN_magic) 19. Januar 2023

#ShalinBhanot ist total in die Enge getrieben #BB16 House mit dem Einfluss des wahren Masterminds @BigBoss .Lassen Sie den Chuze Chiv & Mc beiseite. Dieser Thunfisch hat alle Linien überschritten und uns Bengalen zu echter Schande gebracht. — ? MANN-TEUFEL? (@23Mandeville) 19. Januar 2023

Wir können sehen, dass die sozialen Medien Shalin Bhanot unterstützen. Außerdem will Tina Datta, die gestern aus der Show aussteigen wollte, nun weitermachen. Sie sagte, sie habe es in einem Moment der Schwäche erwähnt. Lesen Sie auch – Bigg Boss 16: Gautam Vig bricht endlich sein Schweigen über Soundarya Sharmas Rufmord; sagt Shalin-Tina, dass sie aufhören soll, meinen Namen einzubeziehen [Read Tweet]

