Een groep studenten voert Ierse dans uit in het Rialto Square Theatre in Joliet tijdens “A Shamrockin’ Good Time” in 2022. De show van dit jaar is op 16 maart. (Foto met dank aan Tim Placher)

( Bekijk ‘hoe geweldig deze community kan zijn’ )

— “Mensen hebben het er altijd over om voor dit of voor dat in de Rialto te zijn. Nu kunnen deze mensen zeggen: ‘Ik heb in de Rialto gespeeld.’ En we zijn blij dat we ze de kans kunnen geven.” Kelly Urquidi, woordvoerder van het Rialto Square Theatre