Tim Cook schließt sich den US-Führungskräften an, als TSMC eine Investition von 40 Milliarden US-Dollar zur Herstellung von Chips in Arizona ankündigt

Am Dienstag nahm der CEO von Apple gemeinsam mit Präsident Biden und Beamten aus Arizona an einer Fernsehveranstaltung auf dem Gelände teil, auf dem TSMC eine halbleiterbasierte Produktionsanlage errichtet, die 2024 eröffnet werden soll. Da Apple seine Beziehung zu TSMC ausbaut, wird die neue Fabrik mit der Produktion beginnen Apple Silizium in den USA.

Bereits im Jahr 2021 kündigte TSMC zunächst an, 12 Milliarden US-Dollar in eine Fertigungsanlage zu investieren. Auf der Veranstaltung am Dienstag kündigte TSMC an, seine Investition auf 40 Milliarden US-Dollar zu erhöhen, die für eine zweite Fertigungsanlage ausmachen, in der 3-nm-Chips bei ihrer Eröffnung im Jahr 2026 in Produktion gehen würden. Die erste Fertigungsanlage wird ab 2024 4-nm-Chips produzieren. Präsident Biden sagt dies neu Anlage wird Zehntausende von „Bau“- und „High-Tech“-Arbeitsplätzen für Arizonier schaffen

„Nächstes Jahr wird der kommerzielle Betrieb beginnen und heute hat TSMC eine zweite große Investition angekündigt. Es wird eine zweite Fabrik hier in Phoenix bauen, um „drei Nano-Chips“ zu bauen, „Chips, die drei Nano sind“, Sie wissen, was ich sage. „Präsident Biden

UHR: CEO Tim Cook sagte, Apple werde in Zusammenarbeit mit TSMC https://t.co/T68jCnp5k5 zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt Chips in den USA bauen pic.twitter.com/KV0ilHe5jq — Bloomberg-Technologie (@technology) 7. Dezember 2022

Tim Cook sagt, dass Chips für viele Apple-Produkte im Werk in Phoenix hergestellt werden und dass „Dank der harten Arbeit so vieler Menschen […] Diese Chips können stolz mit dem Stempel „Made in America“ versehen werden.

Quellen 1 • 2