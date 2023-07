München – Till Lindemann kommt zurück nach München: Die vier Konzerte zusammen mit seinen Bandkollegen von Rammstein fanden im Juni bei eisigem Gegenwind und viel Hintergrundgeräusch im Olympiastadion statt, am 18. Dezember wird der Frontmann zu Gast sein Zenith im Rahmen seiner Solotournee.

Mehrere Frauen hatten schwere Vorwürfe gegen Lindemann erhoben – die 60-Jährige wird von einer renommierten Anwaltskanzlei vertreten und ihr droht ein Ermittlungsverfahren.

Verletzungen von Shelby Lynn: Till Lindemanns Rammstein-Anwälte legen…



Rechtsanwalt Solmecke in der AZ: Rammstein lässt die Ermittler nicht zu…



Auf Partys rund um Rammstein sollen Drogen verabreicht worden sein, ohne dass die Frauen davon wussten. Gelegentlich soll es zu sexuellen Handlungen gekommen sein, für diese Sondertreffen soll ein sogenannter Casting-Direktor Groupies angeworben haben.

Lindemann-Reiseveranstalter: „In Deutschland gilt die Unschuldsvermutung“

Im Vorfeld der Rammstein-Auftritte in München gab es Petitionen mit dem Ziel, die Konzerte der Rockband abzusagen, und es kam zu Protesten im Olympiapark. In der als „Row Zero“ bezeichneten Zone direkt vor der Bühne ließ das Bezirksamt der Stadt keine Zuschauer zu, ein Awareness-Konzept soll den weiblichen Fans mehr Sicherheit geben.

Und dieses Mal? Wird Till Lindemanns Soloauftritt am 18. Dezember im Zenith trotz der laufenden Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft stattfinden? „Das Konzert von Till Lindemann findet statt. In Deutschland gilt die Unschuldsvermutung“, erklärte Margot Schwindenhammer, die Pressesprecherin des Tourveranstalters Handwerker Promotion – einer Tochtergesellschaft der Deutschen Entertainment AG (DEAG) – auf Anfrage der AZ lapidar. So richtig, so kurz.

Lindemann-Promotion: „Seine Konzerte sind so beeindruckend wie ein Vulkanausbruch“

Den Fans bleibt die Diskussion um Lindemann offenbar kalt – das Konzert ist ausverkauft, für Lindemanns Europatournee 2023 stehen 24 Shows in 13 Ländern an. Till Lindemann wird als „Industrial-Metal-Genie“ angekündigt.

Er ist weltweit bekannt für seine reich bebilderten und kraftvollen Texte: „Live setzt er seine Titel künstlerisch und dramatisch in Szene.“ Und: „Seine Konzerte sind so beeindruckend wie ein Vulkanausbruch, wenn man sich im Epizentrum befindet.“

Till Lindemann in München: Global Concerts „geht das Thema angemessen an“

Auch der örtliche Konzertveranstalter Global Concerts hält sich im Hinblick auf eine mögliche Absage des Auftritts bedeckt, schließlich sei er nicht verantwortlich: „Im Moment ist uns vom Tourveranstalter nichts bekannt, dass es zu einer Absage kommen wird.“ „

Auf die Frage, ob es beim Konzert im Zenith zu besonderen Bedingungen/Maßnahmen ähnlich wie bei Rammstein im Olympiastadion kommen werde, antwortete Global Concerts-Geschäftsführerin Andrea Blahetek-Hauzenberger: „Dies wird etwa vier bis sechs Wochen vorher ausführlich mit den Behörden besprochen.“ das Konzert besprochen.

Rammstein in München: Was hat die Stadt mit den vier Konzerten im … gemacht?



„Till hat seine eigene Blase erschaffen": Rammstein-Schlagzeuger kommentiert …



Warum geschieht das erst so spät, wo doch die Lage so bekannt und so brisant ist? „Ein Konzert im Stadion erfordert einen anderen Aufwand und eine andere Vorbereitung als ein Konzert im Zenith. Wir gehen das Thema angemessen an und planen rechtzeitig“, sagt Andrea Blahetek-Hauzenberger.

Global Concerts betont, dass die Vorwürfe gegen Till Lindemann geprüft werden müssen, auch die Staatsanwaltschaft habe übernommen: „Wir als Veranstalter halten alle Voraussetzungen für die Durchführung eines Konzerts ein und setzen diese konsequent um.“