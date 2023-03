De witte eyeliner springt er echt uit, vertelde Sarah, wanneer hij wordt gestapeld met een andere kleur. Zoals ze opmerkte: “Je kunt een gigantische artistieke look met witte vleugels creëren zoals we deden in de videoclip ‘Rain On Me’, en dan het hele deksel schilderen.”

Voor degenen die de voorkeur geven aan een subtielere stijl, maar toch de TikTok-trend willen uitproberen, stelde de visagist voor om de witte tint te vervangen door een mat beige.

“Je brengt je waterlijn van het ene uiteinde naar het andere,” onthulde ze over het glijden over de beige eyeliner, “en zorg ervoor dat je het overbrengt om de illusie te wekken dat het meer open en breder is. Ik denk dat dit er het beste uitziet als je het met een strak lijntje zwarte of bruine eyeliner langs je wimperlijn of omlijst het met mascara.”