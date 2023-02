Een beetje R&R nodig? Laat TikTok je gids zijn.

Het valt niet te ontkennen dat het sociale-mediaplatform ons efficiënte, energiebesparende life-hacks heeft gegeven, zoals hoe je de vaatwasser op de juiste manier laadt of met weinig tot geen moeite een gebeeldhouwde huid krijgt. Maar de nieuwste schoonheidstrend – alles onder de douche – is dat wel nogal het tegenovergestelde. TikTokers moedigt mensen in ieder geval aan om hun schoonheidsroutines te vertragen en te genieten van de momenten van zelfzorg.

En als je je afvraagt ​​wat precies een “alles-douche” is, zijn we hier om het voor je uit te leggen.

Kortom, het is een wekelijkse doucheroutine. Zie het als een verlengstuk van je dagelijkse douchebeurten, maar met een beetje meer extra TLC. De routine is meestal gecentreerd rond een langere haar- en lichaamswasbeurt, compleet met dieptereiniging, lichaamsscrub, haarontgifting en haarmaskering.

En de trend speelt zich niet alleen af ​​onder de douche. Veel gebruikers hebben hun praktijken voor en na het douchen gedeeld, die ook een verscheidenheid aan producten bevatten om hun huid glad te strijken en te kalmeren.