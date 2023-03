TikToker Taylor Frankie Paul En Dakota Mortensen vormen een verenigd front, een maand nadat ze werd beschuldigd van huiselijk geweld als gevolg van een confrontatie tussen de twee.

Op 18 maart plaatsten de influencer en haar vriend allebei TikTok-video’s waarin ze samen tijd doorbrachten. Hun berichten bevatten montages van het paar in bed, hun tanden poetsen, naar de sportschool gaan en winkelen in een Trader Joe’s supermarkt. De twee kussen elkaar ook op de wang.

Het waren de eerste video’s waarin het paar samen te zien was sinds ze op 17 februari in een confrontatie kwamen, die volgens de politie resulteerde in verwondingen bij zowel hem als haar dochter Indy Paul5, de oudste van haar twee kinderen uit haar huwelijk met ex Tat Paul.

Taylor, 28, werd gearresteerd en later beschuldigd van één keer misdrijf zware mishandeling, twee keer misdrijf huiselijk geweld in aanwezigheid van een kind dat letsel veroorzaakt, één keer misdrijf kindermishandeling en één keer misdrijf crimineel onheil. De advocaat van Frankie heeft onlangs een onschuldig pleidooi ingediend namens TikToker. De zaak blijft hangende.