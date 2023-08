Levi Jed Murphy scheut sich nicht, seinen neuen Look in den sozialen Medien zu feiern.

Der TikToker, der kürzlich seine Gesichtsveränderung nach fünf aufeinanderfolgenden Schönheitsoperationen enthüllte, gab weitere Einblicke in seine Erfahrungen unter dem Messer und teilte mit, dass es ihm an der ganzen Sache am meisten gefällt, „den Inhalt zu verstehen“.

„Ich liebe es, die Inhalte zu bekommen, wenn ich gerade nach der Operation bin, also zum Beispiel, wenn ich mich noch im Krankenhaus erhole“, sagte Levi am 13. August in einem YouTube-Video. „Solche Inhalte zu bekommen, ist für mich einfach urkomisch.“ Ich weiß nicht warum.

Welche Art von Inhalten filmt der 27-Jährige am liebsten? Ein paar unbeschwerte Witze, um die Stimmung während seiner Genesung aufzulockern.

„Es ist irgendwie lustig“, erklärte er, „denn offensichtlich mache ich diese Witze, wenn ich fast sterbe. Und sobald ich den Hörer auflege, denke ich: ‚Oh mein Gott, ich könnte tatsächlich sterben.‘ Ich genieße einfach die Inhalte, die ich bekommen kann, und meistens sind es Ohrfeigen. Sie ist eine Art schrullige Königin, wenn sie ein Trauma durchlebt.“