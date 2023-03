De Verenigde Staten hebben gedreigd TikTok in het land te verbieden, tenzij de Chinese eigenaren van het socialemediabedrijf, ByteDance, hun belang in de app voor het delen van video’s verkopen.

TikTok bevestigde een Wall Street Journal rapport dat de Commissie voor Buitenlandse Investeringen in de VS (Cfius) de populaire app voor het delen van video’s heeft verteld om afscheid te nemen van ByteDance om een ​​Amerikaans verbod te voorkomen.

Het is de eerste keer onder het bewind van president Joe Biden dat er wordt gedreigd met een mogelijk verbod op TikTok.

Zijn voorganger, de Republikein Donald Trump, had in 2020 geprobeerd TikTok te verbieden, maar dat mislukte.

TikTok onder de loep

Westerse functionarissen maken zich steeds meer zorgen over het potentieel dat ByteDance gegevens zou kunnen doorgeven aan de Chinese overheid.

Het bedrijf heeft consequent geweigerd gegevens te delen met Chinese functionarissen.

Eind vorige maand gaf het Witte Huis alle federale agentschappen 30 dagen om TikTok van alle overheidsapparaten te wissen.

De Europese Commissie, Canada en Australië hebben de app verbannen van hun overheidstelefoons.

VS overwegen verbod op social media-platform TikTok

Maar ook de VS heeft een stap gezet die een algeheel verbod makkelijker zou maken.

Wetgevers van beide partijen in het Congres hebben gewerkt aan wetgeving die de regering-Biden meer macht zou geven om TikTok de kop in te drukken.

Vorige week prees de nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Jake Sullivan, de stap en zei dat het “de regering van de Verenigde Staten in staat zou stellen te voorkomen dat bepaalde buitenlandse regeringen technologiediensten exploiteren… op een manier die een risico vormt voor de gevoelige gegevens van Amerikanen en onze nationale veiligheid. ” hij zei.

TikTok-topman Shou Zi Chew zou volgende week voor het Amerikaanse congres verschijnen.

TikTok zegt dat desinvestering de veiligheid niet garandeert

“Als het beschermen van de nationale veiligheid het doel is, lost desinvestering het probleem niet op: een verandering van eigenaar zou geen nieuwe beperkingen opleggen aan datastromen of toegang”, zei TikTok-woordvoerder Maureen Shanahan.

“De beste manier om zorgen over de nationale veiligheid weg te nemen, is met de transparante, in de VS gebaseerde bescherming van Amerikaanse gebruikersgegevens en -systemen, met robuuste monitoring, doorlichting en verificatie door derden, die we al implementeren”, voegde ze eraan toe,

Het bedrijf werkt al bijna twee jaar samen met de VS om nationale veiligheidsproblemen aan te pakken. Het zei dat het meer dan $ 1,5 miljard (€ 1,4 miljard) heeft uitgegeven aan rigoureuze inspanningen op het gebied van gegevensbeveiliging.

TikTok beweert dat het wereldwijd meer dan een miljard gebruikers heeft, waaronder meer dan 100 miljoen in de VS, waaronder tweederde van de tieners in het land.

Gebruikers brachten al meer tijd door op TikTok dan op YouTube, Facebook, Instagram of Twitter. Volgens marktvolger Insider Intelligence is het hard bezig met het inhalen van streaminggigant Netflix.

lo/sms (AFP, AP, Reuters)