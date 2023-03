Social media-gigant TikTok heeft een dagelijkse schermtijdlimiet van een uur ingesteld als standaard voor gebruikers onder de 18 jaar, kondigde het bedrijf woensdag aan, eraan toevoegend dat de instelling de komende weken zal worden uitgerold.

Tienergebruikers die 60 minuten op het platform doorbrengen, wordt om een ​​toegangscode gevraagd om verder te kunnen scrollen. Als ze de standaardlimiet helemaal uitschakelen en regelmatig meer dan 100 minuten op TikTok doorbrengen, zal een andere prompt hen vragen om hun eigen schermtijdlimiet in te stellen.

De nieuwe opstelling “heeft het gebruik van onze tools voor schermtijdbeheer met 234% verhoogd”, TikTok-hoofd van vertrouwen en veiligheid Cormac Keenan schreef woensdag in een blogpost.









“Hoewel er geen collectief onderschreven standpunt is over hoeveel schermtijd ’te veel’ is, of zelfs de impact van schermtijd in bredere zin, erkennen we dat tieners doorgaans extra ondersteuning nodig hebben wanneer ze de online wereld onafhankelijk beginnen te verkennen,” vervolgde Keenan.

De app heeft ook de mogelijkheden van zijn Family Pairing-functie uitgebreid, waarmee een ouder zijn TikTok-account kan verbinden met dat van zijn kinderen en bepaalde controles kan opleggen. Ouders kunnen nu video’s met bepaalde trefwoorden of hashtags uit de feed van hun kind filteren en meldingen dempen volgens een aangepast schema (bijvoorbeeld na bedtijd), en aangepaste schermtijdlimieten instellen.

Terwijl de voormalige Amerikaanse president Donald Trump en de republikeinen van de Senaat hebben geprobeerd het Chinese sociale mediaplatform, TikTok’s dominantie op de sociale mediamarkt, te verbieden – het was de meest gedownloade app in de VS in 2022 en pochte 100 miljoen gebruikers in het land als van 2020 – roept vragen op of dat wel mogelijk is.

Een studie die in december werd gepubliceerd, beweerde dat tienergebruikers binnen enkele minuten na aanmelding voor de app mogelijk schadelijke inhoud met betrekking tot zelfmoord en eetstoornissen te zien kregen, terwijl psychologen hebben gewaarschuwd dat jonge gebruikers zeldzame psychische aandoeningen uiten die ze op het platform zien. Vorig jaar startte een coalitie van procureurs-generaal een onderzoek naar de vraag of TikTok echt schadelijk is voor kinderen.

Hoewel TikTok en de Chinese regering lang hebben ontkend de app te gebruiken voor het verzamelen van inlichtingen, zou een medewerker tijdens een vergadering in 2021 hebben onthuld dat “alles is te zien in China,” volgens BuzzFeed News. Moederbedrijf ByteDance ontsloeg twee leidinggevenden nadat was ontdekt dat ze TikTok hadden gebruikt om Amerikaanse journalisten te bespioneren.