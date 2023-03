Het sociale platform TikTok heeft nieuwe functies voor tieners en gezinnen aangekondigd, waaronder een dagelijkse schermlimiet van 60 minuten voor alle gebruikers onder de 18 jaar. Het wordt gedurende een uur automatisch op elk account ingesteld, maar gebruikers kunnen zich afmelden en hun eigen limieten instellen.

De app voegt ook meer functies voor schermtijdbeheer toe, waaronder een herinnering voor gebruikers die de limiet van 60 minuten hebben uitgeschakeld maar meer dan 100 minuten hebben besteed. Ouders kunnen het bedienen, een toegangscode toevoegen en deze periode verlengen tot 30 minuten per keer.

Het team raadpleegde het huidige academische onderzoek en experts van het Digital Wellness Lab in het Boston Children’s Hospital om de limiet van 60 minuten te selecteren.

Zorgverleners kunnen Family Pairing gebruiken om de dagelijkse schermlimiet aan te passen, inclusief verschillende voor verschillende dagen van de week. Ze hebben ook toegang tot het schermtijddashboard, dat details geeft over de tijd in de app, het aantal keren dat de app is geopend en een uitsplitsing van de totale bestede tijd.

Ouders kunnen ook meer limieten instellen en meldingen voor hun tieners dempen. Momenteel ontvangen gebruikers onder de 15 jaar geen pushmeldingen na 21.00 uur, en gebruikers van 16-17 jaar hebben ze na 22.00 uur uitgeschakeld.









Nieuwe TikTok-functies

Schermtijd is een serieus probleem voor alle gebruikers en daarom brengt TikTok slaapherinneringen naar iedereen. Mensen kunnen een tijdstip instellen waarop een pop-up hen eraan herinnert om uit te loggen, het apparaat te verlaten en naar bed te gaan.

