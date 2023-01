TikTok-Star Alix Earle heiratet – aber es ist nicht das, was Sie denken

Glückwünsche sind irgendwie damit Alix Earle.

Die TikToker – die regelmäßig ihr Leben an der University of Miami dokumentiert – gab bekannt, dass sie am 27. Januar auf TikTok heiraten würde, obwohl es nicht die typische Hochzeit ist, die man erwarten würde.

„Mach dich mit mir bereit, um zu heiraten. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet“, sagte Alix in dem Clip. „Jedes Jahr hat die Studentenverbindung eine Hochzeitsfeier. Und ich wurde ausgewählt, die Braut zu sein, und ich heirate meinen Geliebten Grant.“

Und im Gegensatz zu den früheren Bräuten der Bruderschaft entschied sich Alix dafür, alles zu geben, einschließlich des Kaufs des „puffigsten“ Kleides, „das Sie jemals in Ihrem Leben gesehen haben“.

„Normalerweise tragen die Mädchen ein weißes Kleid und die Brautjungfern tragen was auch immer“, fuhr sie fort. „Allerdings nicht dieses Jahr. Ich habe ein richtiges Hochzeitskleid bekommen und meine Freunde haben alle das gleiche passende rosa Brautjungfernkleid.“

Was erwartet Sie sonst noch bei der Zeremonie? Der 22-Jährige sagte, es würde einen Bogen geben, eine Brautjungfern-Crew, die bis in die Neunen gekleidet war, und einfach „kitschigen Hochzeitsspaß“.