Het Chinese socialemediabedrijf TikTok is van plan om nog twee datacenters in Europa te openen, zei een senior executive vrijdag, in een stap die de bezorgdheid over de veiligheid van gebruikersgegevens zou kunnen verminderen en de regelgevende druk op het bedrijf zou kunnen verlichten.

TikTok probeert regeringen en regelgevers ervan te verzekeren dat de persoonlijke gegevens van gebruikers niet toegankelijk zijn en dat de inhoud ervan niet kan worden gemanipuleerd door de Chinese Communistische Partij of iemand anders onder invloed van Peking.

De app voor het delen van korte video’s, eigendom van het Chinese ByteDance, heeft tot doel zijn Europese gegevensopslag uit te breiden, zei TikTok’s algemeen manager voor operaties in Europa, Rich Waterworth, in een blogpost.

“We zijn in een vergevorderd stadium van het afronden van een plan voor een tweede datacenter in Ierland met een externe serviceprovider, naast de site die vorig jaar werd aangekondigd”, zei hij.

“We zijn ook in gesprek om een ​​derde datacenter in Europa op te richten als aanvulling op onze geplande operaties in Ierland. Europese TikTok-gebruikersgegevens zullen dit jaar beginnen te migreren en doorgaan in 2024”, zei Waterworth.

Op vrijdag rapporteerde het bedrijf tussen augustus 2022 en januari 2023 ook gemiddeld 125 miljoen maandelijkse actieve gebruikers in de Europese Unie, waardoor het werd onderworpen aan strengere EU-regels voor online inhoud, bekend als de Digital Services Act (DSA).

De DSA bestempelt bedrijven met meer dan 45 miljoen gebruikers als zeer grote online platforms en verplicht hen tot risicobeheer, externe en onafhankelijke audits, het delen van gegevens met autoriteiten en onderzoekers en het aannemen van een gedragscode.

De Europese Commissie had online platforms en zoekmachines tot 17 februari de tijd gegeven om het aantal maandelijkse actieve gebruikers te publiceren. Zeer grote online platforms hebben vier maanden de tijd om aan de regels te voldoen, anders riskeren ze boetes.

Twitter zei donderdag dat het 100,9 miljoen gemiddelde maandelijkse gebruikers in de Europese Unie heeft, gebaseerd op een schatting van de afgelopen 45 dagen.

Alphabet leverde een reeks nummers op basis van gebruikersaccounts en een andere reeks op basis van uitgelogde ontvangers, en zei dat gebruikers toegang hebben tot de diensten wanneer ze zich aanmelden bij een account of wanneer ze zijn uitgelogd.

Het zei dat het gemiddelde maandelijkse aantal ingelogde gebruikers in totaal 278,6 miljoen bedroeg bij Google Maps, 274,6 miljoen bij Google Play, 332 miljoen bij Google Search, 74,9 miljoen bij Shopping en 401,7 miljoen bij YouTube.

Eerder deze week zei Meta Platforms dat het in de laatste zes maanden van 2022 gemiddeld 255 miljoen maandelijkse actieve gebruikers op Facebook in de Europese Unie en ongeveer 250 miljoen gemiddelde maandelijkse actieve gebruikers op Instagram had.