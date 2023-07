„TikTok Music ist ein neuartiger Musikdienst, der die Möglichkeiten der Musikentdeckung auf TikTok mit einem Musik-Streaming-Dienst kombiniert, der Millionen von Titeln von Tausenden von Künstlern bietet“, sagte das Unternehmen in seiner Pressemitteilung. Teilnehmende Benutzer können an der Beta teilnehmen, indem sie die TikTok Music-App herunterladen, entweder über music.tiktok.com oder direkt aus dem Apple App Store oder Google Play Store.

Laut Informationen auf den bereits gestarteten regionalen Websites kostet ein TikTok Music-Abonnement in Australien 11,99 AUD (8,18 USD) pro Monat, in Mexiko 115 MXN (6,87 USD) und in Singapur 9,90 S$ (7,47 USD). TikTok Music ist auch als vergünstigtes Abonnement für Studenten und Familien mit bis zu sechs Konten erhältlich.

Der Dienst umfasst Funktionen, die es Benutzern ermöglichen, ihre Musikbibliothek zu importieren, Songs herunterzuladen, um sie offline anzuhören, gemeinsame Wiedergabelisten zu erstellen, Liedtexte in Echtzeit anzuzeigen und Titel durch die Suche nach ihren Liedtexten zu finden. Der Dienst umfasst auch eine Shazam-ähnliche Funktion zur Identifizierung von in der Nähe gehörten Songs und ermöglicht TikTok Music-Abonnenten, Kommentare zu hinterlassen und mit anderen Benutzern zu interagieren.

Derzeit gibt es keine Informationen darüber, wann mit dem Start von TikTok Music in den USA zu rechnen ist, obwohl das Unternehmen in seiner Pressemitteilung erklärte, dass es „in den kommenden Monaten weitere Neuigkeiten zum Start von TikTok Music mitteilen“ werde. Die Muttergesellschaft von TikTok, ByteDance, reichte bereits im November 2021 einen Markenantrag für TikTok Music in Australien ein. Später folgte im Mai letzten Jahres ein weiterer Antrag beim US-Patent- und Markenamt, der die Gewissheit vermittelte, dass ByteDance Pläne hat, TikTok Music in den USA auf den Markt zu bringen trotz der Bedenken der Regierung.