De regering-Biden heeft geëist dat de Chinese eigenaren van TikTok hun belang in de populaire video-app afstoten, anders riskeren ze een mogelijk Amerikaans verbod, vertelde het bedrijf woensdag aan Reuters.

De stap, voor het eerst gerapporteerd door de Wall Street Journal, is de meest dramatische in een reeks recente stappen van Amerikaanse functionarissen en wetgevers die de vrees hebben geuit dat de Amerikaanse gebruikersgegevens van TikTok zouden kunnen worden doorgegeven aan de Chinese regering. TikTok, eigendom van ByteDance, heeft meer dan 100 miljoen Amerikaanse gebruikers.

Het is de eerste keer onder het bewind van de Amerikaanse president Joe Biden dat er wordt gedreigd met een mogelijk verbod op TikTok. Bidens voorganger, Donald Trump, probeerde TikTok in 2020 te verbieden, maar werd door de rechtbank geblokkeerd.

TikTok-woordvoerder Brooke Oberwetter vertelde Reuters dat het bedrijf onlangs had gehoord van het door de Amerikaanse schatkist geleide Comité voor buitenlandse investeringen in de Verenigde Staten (CFIUS), dat eiste dat de Chinese eigenaren van de app hun aandelen zouden verkopen, en zei dat als ze dat niet deden , zouden ze te maken krijgen met een mogelijk Amerikaans verbod op de video-app.

The Journal zei dat 60 procent van de ByteDance-aandelen in handen is van wereldwijde investeerders, 20 procent van werknemers en 20 procent van de oprichters.

Eerder desinvesteringsvoorstel

CFIUS, een machtige nationale veiligheidsinstantie in 2020, had ByteDance unaniem aanbevolen om TikTok af te stoten.

“Als de bescherming van de nationale veiligheid het doel is, lost desinvestering het probleem niet op: een verandering van eigenaar zou geen nieuwe beperkingen opleggen aan gegevensstromen of toegang”, zei Oberwetter van Tiktok in een verklaring.

Het Witte Huis weigerde commentaar te geven.

TikTok-topman Shou Zi Chew zal volgende week voor het Amerikaanse Congres verschijnen. Het is niet duidelijk of de Chinese regering een afstoting zou goedkeuren.

Elk Amerikaans verbod zou op aanzienlijke juridische hindernissen stuiten.

TikTok verwerpt beschuldigingen van spionage

TikTok en CFIUS onderhandelen al meer dan twee jaar over vereisten voor gegevensbeveiliging. Het video-app-bedrijf zei dat het meer dan $ 1,5 miljard US heeft uitgegeven aan rigoureuze inspanningen op het gebied van gegevensbeveiliging en verwerpt beschuldigingen van spionage.

TikTok zei woensdag dat “de beste manier om zorgen over de nationale veiligheid weg te nemen, is met de transparante, in de VS gebaseerde bescherming van Amerikaanse gebruikersgegevens en -systemen, met robuuste monitoring, doorlichting en verificatie door derden.”

Vorige week steunde het Witte Huis wetgeving van een tiental senatoren om de regering nieuwe bevoegdheden te geven om TikTok en andere in het buitenland gebaseerde technologieën te verbieden als ze een bedreiging voor de nationale veiligheid vormen.

Het zou de regering-Biden nieuwe munitie kunnen geven voor de rechtbank als ze de app zouden willen verbieden.

De nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Jake Sullivan, prees het tweeledige wetsvoorstel en zei dat het “ons vermogen zou versterken om afzonderlijke risico’s van individuele transacties aan te pakken, en systeemrisico’s van bepaalde soorten transacties waarbij zorgwekkende landen in gevoelige technologiesectoren betrokken zijn.”

De commissie Buitenlandse Zaken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde deze maand langs partijlijnen over een wetsvoorstel gesponsord door de Republikeinse vertegenwoordiger Michael McCaul om Biden de macht te geven TikTok te verbieden.