Die ehemalige TikTok-Influencerin Mahek Bukhari (24) und ihre Mutter Ansreen Bukhari (46) wurden am Freitag vor einem britischen Gericht für schuldig befunden, zwei Männer ermordet zu haben, deren Auto letztes Jahr bei einer nächtlichen Verfolgungsjagd mit hoher Geschwindigkeit von der Straße gerammt wurde .

Das Paar wurde zusammen mit zwei weiteren Angeklagten nach dem Tod von Saqib Hussain und Mohammed Hashim Ijazuddin, beide 21, im Februar 2022 wegen Mordes in zwei Fällen verurteilt. Drei weitere Personen wurden vom Mord freigesprochen, aber in zwei Fällen für schuldig befunden Totschlag.

Das Auto, in dem die Männer unterwegs waren, wurde katastrophal beschädigt, als es in den frühen Morgenstunden des 11. Februar letzten Jahres in der Nähe der englischen Stadt Leicester von einer Autobahn stürzte. Das Fahrzeug, ein Skoda, kollidierte anschließend mit einem Baum und ging in Flammen auf. Berichten vom Unfallort zufolge handelte es sich bei dem Auto um einen Unfall „praktisch in zwei Teile gespalten.“

Die Jury am Leicester Crown Court hörte, dass Ansreen Bukhari eine Affäre mit Saqib Hussain hatte, der im Rahmen eines Erpressungsplans damit gedroht hatte, Bilder und Videos sexueller Natur mit Bukhari zu verbreiten.









Die Staatsanwaltschaft behauptete weiter, die Angeklagten hätten sich an einer „Hinterhalt“ Dies führte dazu, dass das Auto der Opfer absichtlich von der Straße gedrängt wurde, was zu ihrem Tod führte.

Kurz vor der Kollision rief Hussain die Polizei an und teilte ihnen mit, dass das von Ijazuddin gefahrene Auto unterwegs sei „eingesperrt“ von Menschen mit Sturmhauben, die sie in zwei Fahrzeugen verfolgt hatten.

Auf der Aufzeichnung des Polizeirufs, die vor Gericht abgespielt wurde, war Hussain zu sehen, der sagte: „Sie versuchen, uns von der Straße zu rammen. Bitte, ich flehe dich an, ich werde sterben.“ Er fügte hinzu, „Ach du lieber Gott“ bevor in der Aufnahme ein Schrei zu hören war, bevor das Geräusch eines heftigen Aufpralls zu hören war.

Das Gericht hörte auch, dass Ijazuddin keine Verbindung zu einer Verschwörung gegen die Familie Bukhari hatte, sondern Hussain, mit dem er befreundet war, in seinem Auto zum Ort des „Hinterhalts“ mitgenommen hatte.

Bukhari und ihre Mutter bestritten beide Anklagen wegen Mordes gegen sie, wurden jedoch nach einer 28-stündigen Beratung durch die Jury für schuldig befunden. Sie werden am 1. September verurteilt. Bevor sie in Polizeigewahrsam genommen wurden, teilte ihnen der Richter, der den Fall leitete, Timothy Spencer KC, mit, dass ihre Strafe ausfallen würde „sehr ernst.“

Mahek Bukhari, die auf TikTok als „Maya“ bekannt war, hatte rund 120.000 Follower auf der Social-Media-Plattform, wo sie regelmäßig Mode-Updates veröffentlichte – manchmal zusammen mit ihrer Mutter.