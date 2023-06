„Aus der Sicht der Öffentlichkeitsarbeit denken die Anwälte möglicherweise, dass es besser funktioniert, wenn die Öffentlichkeit die Schöpfer als völlig unabhängig von TikTok betrachtet, als kleine Menschen, denen Schaden zugefügt wird, und nicht als Agenten oder Abgesandte von TikTok“, sagte Stephen Gillers, a Emeritierter Professor für Rechtsethik an der New York University School of Law.

Er sagte, dass die Einreichung getrennter Klagen für das Unternehmen strategisch sinnvoll sei, da der Fall der Urheber gewichtiger sein könnte als die Beschwerde von TikTok, „weil die Urheber ein persönliches First Amendment-Interesse an der Anfechtung des Montana-Gesetzes geltend machen können.“

Einige der in der Klage genannten Montana-Gründer lehnten es ab, darüber zu sprechen, wie sie in die Bemühungen einbezogen wurden. Aber zwei andere sprachen darüber, von Anwälten für TikTok kontaktiert zu werden, darunter Heather DiRocco, eine 36-jährige Mutter von drei Kindern aus Bozeman, die 200.000 Follower in der App hat.