TikTok entwickelt sich immer mehr zu einer Nachrichtenquelle

Menschen, die TikTok bereits nutzen, verändern auch die Art und Weise, wie sie die App nutzen, in diesem Fall zunehmend als Nachrichtenquelle. Ein Drittel der erwachsenen Nutzer der App geben an, dass sie ihre Nachrichten auf der Plattform erhalten, gegenüber 22 Prozent im Jahr 2020. Dass TikTok immer mehr zu einer Nachrichten-App wird, steht im Gegensatz zu anderen Plattformen, auf denen Pew feststellte, dass der Nachrichtenkonsum stagnierte oder rückläufig war . Auf Facebook zum Beispiel gaben 54 Prozent der Erwachsenen auf der Plattform an, dass sie dort im Jahr 2020 Neuigkeiten erhalten; jetzt ist diese Zahl auf 44 Prozent gesunken. YouTube hingegen ist in den letzten Jahren konstant flach geblieben, wobei etwa ein Drittel der Nutzer Nachrichten auf der Plattform erhält.