TikTok bestätigt, dass die eigenen Mitarbeiter entscheiden können, was viral wird

TikTok hat dies bestätigt Forbes dass einige seiner US-Mitarbeiter die Möglichkeit haben, Videos zu fördern, um „Prominente und aufstrebende Entwickler in die TikTok-Community einzuführen“. Die Aussage kommt als Teil eines Berichts über den „Heating“-Button von TikTok, der Forbes sagt, kann verwendet werden, um ausgewählte Videos auf den For You-Seiten der Benutzer zu platzieren, und hilft dabei, die Aufrufe zu steigern, indem der Algorithmus umgangen wird, der angeblich das TikTok-Erlebnis steuert.

Jamie Favazza, ein Sprecher von TikTok, sagte Forbes dass die Steigerung der Aufrufe bestimmter Videos nicht der einzige Grund für die Erwärmung ist. TikTok wird auch „einige Videos fördern, um das Inhaltserlebnis zu diversifizieren“ (lesen Sie: Stellen Sie sicher, dass Ihr Feed nicht vollständig aus einem oder zwei Trends besteht), sagte er. Favazza schlägt auch vor, dass TikTok dies nicht so oft tut, und behauptet, dass nur „0,002 % der Videos in For You-Feeds“ erhitzt werden. Laut einem internen Dokument, das von erhalten wurde Forbeserhitzte Videos machen jedoch Berichten zufolge „rund 1-2 Prozent“ der „gesamten täglichen Videoaufrufe“ aus.