Tijdens het zomerseizoen begint het zomerseizoen en het zomerseizoen begint in oktober. Een verrassing voor haar, aber wie hierum diesmal? In de Nacht van Samstag op Sonntag – ben 27. Oktober – in Duitsland sterft de Uhren von der Summerzeit auf de Winterzeit zurückgestellt. Der Begriff Winterzeit is geen officiële Begriff, zonder verwend te worden in algemene taal. De aard van de vakantie is „Normale Tijd“, en de „Wintertijd“ is onze normale Mitteleuropäische Tijd (MEZ).

Abschaffung der Zeitumstellung? Zo ook de status

Der Wechsel zwischen Summer- en Winterzeit ruft seit Langem Gegner auf den Plan. Deshalb startte de EU-Kommission 2018 een EU-weite Online-Befragung zur Zeitumstellung. Das Ergebnis: 84 Prozent der Teilnehmer forderten the Abschaffung der Zeitumstellung. Op deze omgeving is een representatieve verklaring voor de hele EU gebaseerd, en dat is het resultaat van één land in Nederland.

Ursprünglich plantte oorlog een Abschaffung der Zeitumstellung für Ende 2021. Bisher konnten sich de Mitgliedsstaten of EU aber nicht einen: Soll dauerhaft Summerzeit oder Normalzeit gelten? Ruim de helft van de mensen in Duitsland die hebben deelgenomen aan de Online Petitie, heeft voor hun zomervakantie gestemd.

De wintertijd is de normale Mitteleuropäische tijd

De Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung en Schlafmedizin richt zich op een Beibehaltung der Normale tijd. Het daglicht en het bijzondere licht van het zonlicht komen uit de „Hauptzeitgeber“ voor de innerlijke uren van de mens en de massa van het levensritme. Verwacht wordt dat alle experts tijdens het winterseizoen zullen volgen. Durch Umstellung auf Summertime overdag met een Schlafmangel, van hun Konzentrations- und Leistungseinbußen toch meer Unfallen fuhre.

Auch der Deutsche Lehrerverband fürchtet für den Fall eennerhaften Umstellung auf Summerzeit gesundheitliche Fahren für Schüler. Na een vaste periode wordt het zomerseizoen een zomerdag in de winterochtend. Die Folge: Unser Körper was morgen niet vanwege het blauwe licht van het zonlicht dat zo boos was, serotonine auszuschütten, was onze bewaker en geldmacht. Darunter leidt vooral Teenager, die – bepaald tijdens de puberteit – sindsdien ontroerd is door Biorhythmus en Langschläfer.

Hoe volg je de Zeitumstellung für Menschen?

Lege mensen leiden een hele wereld volgens een tijdschema, ze kunnen het organisme belasten en zo de kwaliteit van leven verbeteren. De volgende stappen zijn muziek-, bluthochdruck-, schlafstörungen- en konzentrationsschwäche-sein.

Het is mogelijk om een ​​paar dagen overdag door te brengen, zelfs als het lichaam in het nieuwe ritme zit. De Umstellung in de Frühjahr valt vaderschen schwerer als der Wechsel in Herbst.