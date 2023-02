talkSPORT.com heeft u gedekt met al het laatste nieuws, roddels en standpunten in onze speciale voetbal liveblog.

Manchester United won hun eerste trofee sinds 2017 door Newcastle met 2-0 te verslaan in de Carabao Cup-finale op zondag.

Een torenhoge kopbal van Casemiro en een eigen doelpunt van Sven Botman zorgden ervoor dat het 68-jarige wachten van de Magpies op een grote trofee doorgaat.

Elders breidde Chelsea’s puntloze reeks zich uit tot zes wedstrijden met een 2-0 nederlaag bij Tottenham.

De druk op manager Graham Potter blijft toenemen – wiens ploeg van £ 650 miljoen er opnieuw tandeloos uitzag in de aanval.

Ondertussen verzamelden Arsenal en Manchester City zaterdag allebei drie punten, terwijl de Gunners hun voorsprong van twee punten op de Premier League-top behielden.

