Sie lächelte ihr Leid, dus het lef ging weg! „RTL Aktuell“-Moderatorin Birgit von Bentzel (55) kwam met de Mittwoch auf Krücken zum „Deutschen Fernsehpreis“ humpelt. BILD wit: Hinter ihrem schönen Strahlen für de Kameras versteckten sich large Schmerzen.

Met een verscheidenheid aan gymnastiek en een meer passende ervaring voor de sportexperts op het grote gala in Keulen direct. „Ik ben verdrietig, dus ik kan geen hoge hakken verdragen“, zei von Bentzel tegen BILD.

Birgit von Bentzel springt met de knie op de knie, de knie is zacht Foto: Privé

Was er enige passie? „Ik ben er al lang geweest tijdens mijn bezoek aan Mallorca. Dit komt omdat de Kniescheibe rausgesprungen.‘ De moderator was op zijn hoede, woog een vrije beweging bij het achterwiel, resulterend in een valse beweging, die fatale Folgen hatte. Urlaubsabbruch!

Daar RTL-Ster: „Mijn fysiotherapeut in Duitsland is erg behulpzaam geweest. Hier ben ik in de MRT: ik ben er al een lange tijd, muskus en kapsel – en ik heb een prachtige Bluterguss.“

De „ Duitse TV-prijs “ Birgit von Bentzel wil niet verpassen. Geniet van de „permanente Schmerzen“ tijdens de driedaagse show. Terwijl de moderator de toespraak houdt tijdens de redactie van dit artikel, is dit de kamermuziek.

Ik kijk naar het nieuws van de moderators die zowel „RTL Aktuell“ den Sport presenteren Foto: bigitvonbentzel/Instagram

Birgit von Bentzel: “Ik ben Studio zoek een man in mijn Krücken nicht. Ik ben altijd schoon, maar als de camera dat niet is, kan ik mezelf zo positioneren, zodat ik me geen zorgen hoef te maken.“

Dat TV -Lady zei: „Ik haat mijn Elefantenknee, dus vrees, dat is niet het geval. Uiteindelijk is alles goed, Birgit von Bentzel zal over een paar weken zijn handen aan de nagels kunnen hangen.