Tigray-Rebellen sollen entwaffnet werden | Aktuelles Afrika | DW

Zehn Tage nach dem Waffenstillstandsabkommen haben Vertreter der äthiopischen Armee und der Tigray People’s Liberation Front (TPLF) eine gemeinsame Erklärung zur Umsetzung des Abkommens abgegeben. In Nairobi einigten sie sich darauf, am 15. November mit der Entwaffnung der TPLF zu beginnen. Ein Komitee der Afrikanischen Union (AU) soll die Umsetzung überwachen.

Ausländische Streitkräfte sollen abziehen

Gleichzeitig sollen sich aktiv am Krieg beteiligte ausländische Streitkräfte und Milizen aus der Region zurückziehen. Da weder Vertreter der eritreischen Armee noch der Milizen aus der Region Amhara am Verhandlungstisch saßen, ist unklar, ob sie sich an die Vereinbarung halten werden.

Der Konflikt im Norden Äthiopiens hielt die Bevölkerung zwei Jahre lang in Atem

Auch der Schutz der Zivilbevölkerung und der zivilen Infrastruktur wurde als gemeinsames Ziel bekräftigt, Verstöße sollen „Strafmaßnahmen“ nach sich ziehen. Amnesty International hatte Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Region dokumentiert, die größtenteils von den Sicherheitskräften begangen wurden.

Humanitäre Hilfe sollte schnell anlaufen

Darüber hinaus wollen die Unterzeichner der Erklärung gemeinsam dafür sorgen, dass humanitäre Hilfe dort ankommt, wo sie dringend benötigt wird. Die Regierung schreibt in einer Pressemitteilung, dass in einigen Regionen schrittweise die Basisinfrastruktur wiederhergestellt wird. Dafür gibt es noch keine Bestätigung von Hilfsorganisationen, die vor Ort tätig sind.

Der Tigray-Konflikt begann im November 2020 mit einer Offensive der äthiopischen Streitkräfte, nachdem die TPLF wiederholt die Autorität der Zentralregierung in Frage gestellt hatte. Die Kämpfe lösten eine massive humanitäre Krise in der Region Nordäthiopiens aus. Mindestens zwei Millionen Menschen wurden vertrieben. Nach einer US-Schätzung starben in dem Konflikt rund eine halbe Million Menschen.

