Tiger Woods schoot zaterdag in de derde ronde van de Genesis Invitational een indrukwekkende vier-onder-67, inclusief een eerste Eagle in drie jaar.

Nadat hij het weekend was binnengedrongen tijdens zijn eerste PGA Tour-start sinds juli 2022, sloeg Woods een adelaar op zijn 10e hole – de par-5 eerste hole op de baan – zijn eerste sinds de Genesis Invitational van 2020.

Hij stond vandaag op vijf-onder met nog vier te spelen voordat hij zijn ronde afsloot met drie pars en een bogey om na finish in de top 30 van het klassement te blijven.

Eerder op zaterdag werd bevestigd dat Woods zojuist de cut had gehaald, ondanks het bogeyen van drie van de laatste vier holes van zijn tweede ronde op vrijdag.

Het spel werd vrijdagavond in Los Angeles opgeschort vanwege de duisternis, met 14 spelers die hun tweede ronde nog moesten voltooien toen ze zaterdag terugkeerden.

Het is tot nu toe een bewogen week geweest voor Woods, nadat hij vrijdag zijn excuses aanbood nadat hij kritiek had geuit voor het overhandigen van een tampon aan Justin Thomas tijdens de eerste ronde.

Op de negende hole sloeg Woods het verder dan Thomas en gaf hem toen een tampon terwijl het paar naar hun tweede schoten liep.

Woods zei na zijn tweede ronde op vrijdag: “Ja, het had allemaal leuk en leuk moeten zijn en dat is duidelijk niet zo geworden.

“Als ik iemand beledigde, was dat niet het geval, het waren gewoon vrienden die plezier hadden. Zoals ik al zei, als ik iemand op welke manier dan ook beledigde, spijt het me. Het was niet de bedoeling om zo te zijn.

“Het was gewoon, we halen de hele tijd grappen met elkaar uit en viraal, ik denk dat dit niet zo overkwam, maar tussen ons is het anders.”