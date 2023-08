Landschaft mit unsichtbarer Hand ist eine außerirdische Invasionsgeschichte mit einer Wendung: Eine als Vuuv bekannte Spezies übernimmt den Planeten nicht mit Gewalt, sondern durch wirtschaftliche Überlegungen. Ihre fortschrittliche Technologie ermöglicht es ihnen, mit der menschlichen Elite in schwimmenden Städten zu leben, während der Rest der Bevölkerung an der Oberfläche vorbeikommt. Aus diesem Grund ergeben sich einige neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen – einschließlich einer sehr intimen Form des Livestreamings. Da die Vuuv keine Romantik wie Menschen haben, sind sie besessen davon, jungen Paaren dabei zuzusehen, wie sie ihr Leben erzählen und dabei großzügig Trinkgeld geben.

Für Tiffany Haddish, die in dem Film die Hauptrolle spielt, lag der Reiz unter anderem darin, dass die Prämisse gar nicht so weit hergeholt schien. „Ich liebe (Regisseur und Autor Cory Finley) wirklich sehr, ich liebe seine Arbeit“, erklärt sie. „Er hat im Laufe der Jahre einige erstaunliche Dinge getan. Und als ich es las, wollte ich es unbedingt tun, weil ich dachte: ‚Das scheint möglich zu sein.‘“

Notiz: Dieses Interview wurde bereits zuvor geführt Der aktuelle Hollywood-Schauspielerstreik.

Der Film spielt in den 2030er Jahren und Haddish spielt Beth, die Mutter eines angehenden Künstlers namens Adam (Asante Blackk). Schließlich wird Adam von seiner neuen Freundin Chloe (Kylie Rogers) widerwillig in einen Livestream-Auftritt hineingezogen. Vor der Invasion der Außerirdischen war Beth eine erfolgreiche Anwältin, doch jetzt hat sie in der neuen Realität der Erde kaum noch Arbeit. Gemessen an den Maßstäben der meisten Menschen hat sie Glück – die Familie hat immer noch ihr Zuhause –, aber die Dinge sind schwierig. Wenn also das Geld aus den Livestreams einfließt, ist sie gezwungen, sich auf die Einnahmen zu verlassen. Später muss sie eine noch schwierigere Entscheidung treffen (ich werde sie hier nicht verraten), um ihre Familie über Wasser zu halten.

„Sie verfügt über all diese Bildung, all dieses Wissen, aber so wie die Gesellschaft aufgebaut ist – die sozusagen der Realität entspricht – ist es sehr schwer, Erfolg zu haben“, sagt Haddish über ihre Figur. „Und um das zu erreichen, muss man manchmal gegen das verstoßen, wofür man steht. Und manchmal muss man einfach sagen: „Weißt du was? Ich mache es überhaupt nicht. Ich würde lieber leiden.‘“

Obwohl es in der nahen Zukunft spielt, wo die Menschen weitgehend Kreaturen unterworfen sind, die wie ungekochte Truthähne aussehen, sind die meisten Aspekte davon Landschaft mit unsichtbarer Hand fühle mich sehr wahrscheinlich. Die Livestreams unterscheiden sich nicht allzu sehr von dem, was Sie vielleicht auf Twitch oder Instagram Live sehen. Paare gehen auf Verabredungen aus und versuchen immer, sich von ihrer besten Seite zu zeigen, um Trinkgelder und Spenden zu erhalten. Streamer tragen Sendegeräte an ihren Schläfen und Livestreams können sofort gestartet werden. Im Moment ist es Science-Fiction, aber nach ein paar Produktüberarbeitungen könnte es auch etwas sein, das Sie im nächsten Jahrzehnt kaufen werden.

„Ich denke, dass Science-Fiction großartig ist, um aktuelle Themen zu erforschen, aber auch, um Menschen auf die Zukunft vorzubereiten.“

So beliebt die Welt des Streamings derzeit auch ist, für Haddish ist es eher Neuland. „Ich verstehe es nicht“, sagt sie. „Meine Nichte hat es mir vorgestellt Roblox, und den Leuten dabei zuzusehen, wie sie ihr Ding machen. Mir wird langweilig – ich möchte es tun. Warum schaue ich dir dabei zu? Ich kann mich nicht hinsetzen und jemandem dabei zusehen, wie er Spiele spielt, die nicht körperlich sind.“

Dennoch glaubt sie, dass Science-Fiction das perfekte Vehikel ist, um moderne Probleme zu erforschen, etwa den kulturellen Wandel, der durch neue Technologien wie Streaming entsteht. „Ich denke, dass Science-Fiction großartig ist, um aktuelle Themen zu erforschen, aber auch, um Menschen auf die Zukunft vorzubereiten“, erklärt sie. „Wenn du zusiehst Star TrekViele Dinge, die die Leute in dieser Show getan haben, tun wir jetzt. Ich warte nur darauf, dass sie mich hochbeamen.

Wie für Landschaft mit unsichtbarer HandWas ist die Vision von Livestreaming? „Ich glaube, wir leben bereits dort“, sagt Haddish. „Und die Außerirdischen schauen wahrscheinlich zu.“