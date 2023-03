Geschreven door Oscar Holland, CNN

Terwijl luxemerken de snelgroeiende luxemarkt van Zuid-Korea blijven betreden, heeft Tiffany & Co. K-popster Jimin onthuld als hun nieuwste merkambassadeur.

De BTS-zanger, wiens volledige naam Park Ji-min is, zal dit voorjaar in zijn eerste campagne voor het merk verschijnen, zei de juwelier donderdag.

De aankondiging ging vergezeld van een foto van een shirtloze Jimin in een zwart pak en een collectie “Lock”-armbanden van het merk. Hij wordt de tweede K-popster die de afgelopen jaren een deal sluit met Tiffany & Co., nadat Rosé van meidengroep Blackpink in 2021 werd onthuld als merkambassadeur.

In een persbericht beschreef de zanger de samenwerking als “een grote eer”, eraan toevoegend dat de juwelier een “passie voor design, innovatie en kunstzinnigheid” heeft.

Tiffany & Co. kondigde zijn samenwerking aan met een foto van Jimin die enkele van de “Lock” -armbanden van het merk draagt. Credit: Tiffany & co.

Zuid-Korea is, samen met China, cruciaal geweest voor de groei van Tiffany & Co. sinds het luxeconglomeraat LVMH in 2019 aankondigde dat het de juwelier overnam. Op de website van het bedrijf staan ​​momenteel meer dan 20 winkels in het land, waaronder meer dan een dozijn in de hoofdstad Seoel.

In januari meldde LVMH dat Tiffany & Co. in 2022 een “recordjaar” had beleefd met een omzetstijging van 18% voor de sieraden- en horlogedivisie van het conglomeraat, waartoe ook grote merken als Bulgari, TAG Heuer en Chaumet behoren.

High-end juweliers proberen steeds meer de kracht van K-pop te benutten, met Blackpinks bandmaat Jisoo die afgelopen mei werd onthuld als het nieuwe gezicht van Cartier. Modelabels als Chanel, Prada en Gucci hebben de afgelopen jaren ook samenwerkingen aangekondigd met Zuid-Koreaanse zangers, acteurs of beide.

Morgan Stanley meldde dat de luxe-uitgaven in het land vorig jaar met 24% waren gestegen tot $ 16,8 miljard. Dit komt overeen met $ 325 per hoofd van de bevolking, wat volgens de investeringsbank Zuid-Koreanen ’s werelds grootste luxe-uitgevers maakt.

De aankondiging van donderdag komt terwijl Jimin zich voorbereidt op de lancering van een nieuw soloalbum, “Face”, later deze maand. BTS is sinds vorig jaar op pauze omdat haar leden hun verplichte militaire dienst dienen – of zich voorbereiden om te dienen -.

Bijna alle valide Zuid-Koreaanse mannen moeten tussen de 18 en 28 jaar in het leger dienen, hoewel een wet die in 2020 is aangenomen, sommige prominente figuren, zoals entertainers en atleten, toestaat hun militaire dienst uit te stellen tot de leeftijd van 30.

Het oudste lid van de groep, Jin, trad in december in dienst, maar Jimin (die met zijn 27 jaar een van de jongste leden van de BTS is) moet nog aankondigen wanneer hij zal dienen. Hij werd in januari onthuld als merkambassadeur voor het Franse modehuis Dior.

BTS, de eerste K-popgroep die ooit werd genomineerd voor een Grammy Award, werkte samen met een ander merk van LVMH, Louis Vuitton, voordat ze hun pauze aankondigden.

In een verklaring beschreef Alexandre Arnault, uitvoerend vice-president voor product en communicatie van Tiffany & Co, Jimin als een “veelzijdige artiest en artiest”.

“Hij belichaamt de energie, stijl en het gevoel voor moderniteit die Tiffany and Co. belichaamt”, voegde Arnault toe, die de zoon is van LVMH’s miljardair-eigenaar, Bernard Arnault.