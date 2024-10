Met deze kolossale exemplaren kun je je eigen Braunbärin Grazer opzetten met de laatste «Fat Bear»-Wahlen durch. Bij de Kür zum fetstenen Pelztier des Katmai-Nationalparks is het in de Endrunde deutlich meer Stimmen ab zoals de indrukwekkende Männchen Chunk (auf Deutsch «Klotz»). De “fräßige Mädchen” heeft de “Kerl mit der Wampe” ausgestochen, samengevat voor een jaar de Parkverwaltung in het noorden van de Amerikaanse Bundesstaat. Het is nog steeds zo: Bei dem kuriosen Wettstreit der fettesten Bären treten zwölf Kandidatinnen en Candidaten an.

Aktuelles Z+ (abopflichtiger Inhalt); Vissen zuchten op het eiland :

Is der Lachs noch zu retten niet?

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Panda-diplomatie :

Meister der Entspannung

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Balkon plafonds :

Dat was het ook niet!



Zum zehnten Mal veranstaltet der Park in het Zuidwesten van Alaska die “Dikke Berenweek”. Online bezoekers en berenfans kunnen een lange week genieten van die lullen. Mooie voorbeelden. De Gewinner werd uitgebracht tijdens de «Fat Bear»-Dienstag (8 oktober). De afgelopen jaren hebben ongeveer elf miljoen mensen via de webcam in de beer gezeten terwijl ze lachten in de stroom van de Brooks Flusses, er is Ranger Matt Johnson van het Duitse persbureau in het telefonische interview. „Het is een goede zaak“, denk aan het Park-Mitarbeiter. Snel 1,4 Miljoenen juryleden van over de hele wereld zijn geïnteresseerd in deze natte omstandigheden.

Todeskampf in den Stromschnellen

Maar er is nog steeds een dramatisch drama voor de camera boven alles, het publiek van de trouwe Wahl-Kür, dat bij het begin begint. Auf een Webcam entlang des Flusses, wo oft German Braunbären auf Futtersuche hen, spielte sich am Montagmorgen (Ortszeit) een bitterer Kampf zwischen a Weibchen (Kennung 402) en ainem Männchen (469) ab. Zo zie je ze minutenlang in water met andere ringen, en met hun kralen aan de andere kant. Als een Weile nu Exemplar 469 ziet, is de tote Bärin an Land Zieht.

Een dieser Stelle is een extern geïntegreerde inhoud Zum Anschauen benötigen wir Ihre Zustimmung Activeer uw JavaScript als u inhoud wilt toevoegen. Meer

Laten we wat plezier hebben met de beren, de aard van Mike Fitz zien, de schok zien, in een videochat met twee rangers op de website „Fat Bear“. Streitereien um de Fischgründe eindigde meist schnell en nur met kleine een Verletzungen. ‘Het is gemakkelijk om te zien wie er in mijn leven kan overleven’, is belangrijk voor Parkhüterin Naomi Boak. Het is een hint van Hinweise, dat is 469 van de wollige Kadaver. De verlaten Bärin werden voor het eerst geboren in 2001 als Jungtier im Katmai-Park. Ze bracht in 2023 minstens acht keer door in de Wereld en Oorlog als kandidaat voor de “Dikke Beer” Wahl im Rennen.

Na het ongewenste lot werd het resultaat van de Montag-planting gevormd tijdens de tijd van het overlijden. Am Wahlauftakt (Mittwoch) stopt het park na het feest.

Der Wettbewerb zal informeren

De «Fat Bear»-wettstreit is van het Ökosysteem en de Lebensraum in 2000 in Braunbaren in de regio geïnformeerd en op reis gegaan, tijdens de klimawandel, opmerksamchen. Das Gebiet hat mit die grote Braunbär- en Lachsbestände der Welt. Het caloriegehalte kost sinds de pellets worden verbouwd, met de extra voedselreserves dan de monatelange Winterruhe zonder de versheid zu überstehen. Je verliest je rundvlees en eet het met lichaamsgewicht.

In deze jaren is er veel gelachen en zijn de Finse seizoenen kleiner geweest, zegt Matt Johnson. In de zomer hadden we het terecht warm. Stijgende watertemperaturen hadden het beste gedrag kunnen beïnvloeden, waarschuwt de Ranger.

Met Lachs gespikkeld

Lachse sind die Kalorienbomben en verdomd voor Braunbären der perfecte Leckerbissen. Otis, een meer succesvolle “Fat Bear”-kampioen, die succesvol zal blijven, heeft veel plezier met 42 lachjes, dankzij Johnson. Je kunt meer dan 6000 calorieën aan voedsel eten.

Chunk, een man met een lading Hinterteil, ziet deze zomer met een teken van succes bij de Ranger. Het afgelopen jaar heb ik na schattingen 550 kilo aan het gewicht uitgegeven. Met de machtige Bär 747 met hun Spitznamen Jumbo Jet met geweldige fans. Maar nog niet het geschatte eindgewicht is niet te wijten aan de wet van de Ausschlag. Andere factoren zijn onder meer communicatie, temperament en viskunsten. Wie is geschikt voor die Bären in de rivier de Lachse, die daar in hun standort kunnen overleven?

Een dieser Stelle is een extern geïntegreerde inhoud Zum Anschauen benötigen wir Ihre Zustimmung Activeer uw JavaScript als u inhoud wilt toevoegen. Meer

Bei dem Beliebtheits-Wetbewerb legen sich Bären-Fans met commentaar op hun liefde in hun zeug. Grundlage is een van de vorige foto’s van kandidaten en kandidaten. Na de Winter Ruhe sinds de Bären abgemagert, bis zum Herbst specken sie deutlich an.

Het online platform „Explore.org“ werd tijdens de „Fat Bear Week“ gebruikt voor de bescherming van kinderen. Zij bevinden zich immers in de eindfase en kunnen daarna de rest van hun leven genieten.

Een dieser Stelle is een extern geïntegreerde inhoud Zum Anschauen benötigen wir Ihre Zustimmung Activeer uw JavaScript als u inhoud wilt toevoegen. Meer

Auch Jungbären heeft een kans gehad

Een goede nachtrust is goed voor je. Vorige week vond de Katmai den «Fat Bear Junior»-Wetstreit met vier pummelende Jungtieren aus. Bärin nr. 909, die schon vor 2 years den Titel holte, fraß ich nun als knappe Vierjährige wieder ordentlich gebonden. Op de vorige foto van juli staat een magere vier met sterke huid, de volgende foto van september is een volledige verjaardag.

© dpa-infocom, dpa:241001-930-248415/1