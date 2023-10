Löwenbabys in Schwerin heißen Kirana und Ravi

Sie sind zwar noch recht klein, aber schon ein fester Bestandteil des Rudels: Zwei Löwenbabys entdecken seit ein paar Tagen ihr Gehege im Schweriner Zoo. Zoofans haben nun über die Namen der Jungtiere abgestimmt.

Sonnige Namen für die kleinen asiatischen Löwen: Die beiden Löwenzwillinge im Schweriner Zoo heißen Kirana (der Sonnenstrahl) und Ravi (die Sonne). Besucher und Zoofans entschieden in einer Online-Abstimmung über die Namen; Das Ergebnis wurde am Freitag auf der NDR-Website veröffentlicht.

Beide ausgewählten Namen sind daher indischen Ursprungs. Für jedes der beiden Jungtiere standen zwei Namen zur Auswahl; Die Vorauswahl erfolgte durch Zoomitarbeiter.

Gut drei Monate nach ihrer Geburt erkunden die beiden jungen Löwen nun ihr Gehege. „Die Jungtiere haben sich sehr gut in das Rudel integriert“, sagte Zoosprecher Kevin Sternitzke der Deutschen Presse-Agentur. Löwin Heidi brachte im Juli die Zwillinge zur Welt. Mutter und Welpen blieben zunächst in einer Wurfhöhle, die Besucher per Videokamera beobachten konnten. Anfang Oktober wurde die Löwenfamilie wieder mit dem Rest des Rudels vereint.

Asiatische Löwen gelten als vom Aussterben bedroht

Die Welpen seien etwa anderthalb Jahre lang von ihrer Mutter aufgezogen worden, berichtete Zoo-Sprecher Sternitzke. Zumindest wird der Löwenkater dann in einen anderen Zoo umziehen. „Mit Shapur haben wir bereits einen Boss im Rudel.“ Der junge Löwe könnte ein weiteres Zuchtprogramm stärken oder zum Aufbau einer neuen Löwenpopulation beitragen. Auch seine Schwester wird wohl nicht in Schwerin bleiben. Allerdings ist die Zukunft der Jungtiere noch nicht sicher.

Asiatische Löwen werden von der International Union for Conservation of Nature (IUCN) als „gefährdet“ eingestuft. Nach Angaben des Schweriner Zoos gibt es im indischen Gir-Nationalpark nur noch rund 350 Tiere in freier Wildbahn. Die Löwen im Schweriner Zoo gehören zum EEP-Erhaltungszuchtprogramm des Europäischen Zoo- und Aquarienverbandes EAZA.

dpa