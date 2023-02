Tiere: Grizzlybärenpopulationen in den Rocky Mountains erholen sich

Auf den ersten Blick eine gute Nachricht: Grizzlybären gelten möglicherweise bald nicht mehr als bedrohte Tierart. Doch Naturschützer fürchten, was folgen könnte.

Die US-Wildtierbehörde erwägt, Grizzlybären in den nördlichen Rocky Mountains von der Liste gefährdeter Arten zu streichen.

Die Naturschutzbehörde teilte am Freitag (Ortszeit) mit, dass die Grizzlybärenpopulation im Norden Montanas und im Gebiet des Yellowstone-Nationalparks ein Jahr lang genau überwacht werde. Danach wird entschieden, ob die mächtigen Bären in den betroffenen Regionen weiterhin geschützt werden sollen. Wenn Grizzlybären von der Liste gestrichen werden, könnte das bedeuten, dass die Tiere wieder gejagt werden können.

Im 18. Jahrhundert gab es laut der Conservation Agency etwa 50.000 Grizzlybären im heutigen Westen der Vereinigten Staaten. Bis 1975 war die Population in dem Gebiet auf 700 bis 800 Tiere reduziert worden. Heute leben wieder fast 2.000 Bären in den US-Bundesstaaten ohne Alaska. Grizzlybären sind eine Unterart von Braunbären, aber sie sind in der Regel schwerer und größer als andere Bären, reichen laut der Nature Conservation Agency von 200 bis 300 Kilogramm und kommen ausschließlich in Nordamerika vor. Laut Berichten der New York Times haben Naturschützer die Entscheidung der Behörden kritisiert, den Bärenschutz zu beenden.

dpa