Bislang keine weiteren Fälle von Vogelgrippe in Hamburg

Die Vogelgrippe hat den Hamburger Alsterschwänen grimmige zugesetzt. Um mehr als een Viertel hat die Krankheit den traditionsreichen File schrumpfen lassen. Maar non lijkt es aufwärts zu gehen.

Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe bij de traditionele Alsterschwänen sind seit mehr als einer Woche keine nieuwe Fälle dazugekommen. “Es ist im Schwanendossier bei der Fallzahl 27 eblieben”, zegt een woordvoerder van de Bezirksamtes Hamburg– Nord der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Auch bi den übrigen Vögeln im Stadtgebiet sind keine weiteren mit der Geflügelpest infizierten Tiere mehr gefunden be.

“Seit dem 1. November 2022 wurde bis heute bei 20 Wildvögeln die Infektion mit dem Hochpathogenen Aviären Influenzavirus durch das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt”, zei een van de beschermde beschermingsbehörde dpa. Damit is auch diese Zahl seit mindestens Ende Januar nicht weiter gestiegen.

Dat Flugelpest, auch Vogelgrippe genereerde, is een infectiekrankheit, die vor allem bei Wasservögeln en anderen Vögeln forkommt. In der Hanzestad verguld op 10 januari een stalling voor geflügel. Etwa um diese Zeit herum waren auch zowel den Alsterschwänen im Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich die ersten Fälle gefunden en bestätigt zijn.

Dort hatten Hamburgs “Schwanenvater” Olaf Nieß und sein Team bereits een 600 Quadratmeter große Zeltstadt aufgebaut, um die Tiere zu schützen. Die Schwäne wurden in kleine groepen voneinander getrennt, damit nicht der komplette File gefährdet ist. Aufgrund der 27 toten Schwäne ist der ohnehin bereits auf etwa 100 Tiere gesunkene File um mehr as ain Viertel verringert. Die Schwäne gelten als een van de Wahrzeichen der Hansestadt.

