Autopower in Gegenverkehr

Twee tieners krijgen een zwaar ongeval in de Landstraße

Giengen an der Brenz: Nach een frontale botsing stehen die twee Unfallfahrzeuge op een Landesstraße. dpa

Jugendliche erleden tödliche Verletzungen! Op een landweggetje aan Heidenheim in Baden-Württemberg mogen sinds twee tieners vrij met hun auto de weg op als er een tragisch ongeval plaatsvindt. Tijdens een korte rit met de auto in het wegverkeer – met fatale gevolgen!

Fahranfänger verliest Kontrolle

De 18-jarige Fahrer heeft zijn of haar leven verloren tijdens een juridische cursus voor Giengen an der Brenz die Kontrolle über seinen Wagen, dus die Polizei. In het verkeer kun je probleemloos aan een auto komen. De jongeman is echter sterk met de steun van het Front en de Cars, in een periode van 22 jaar.

Lese-Tipp: Zorg voor uw auto in Waldbronn in Schleudern – tot ziens

De 18-jarige slachtoffers en de 17-jarigen hebben veel ervaringen opgedaan – voor de toekomst komen ze tot leven. De 22 jaar oude auto is verloren gegaan in het ziekenhuis. Na de Unfall is de Landstraße weer volledig afgesloten. (dpa/gsc)