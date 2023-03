BOLINGBROOK, Ill. (AP) – Een 17-jarige werd maandag beschuldigd van meerdere tellingen van moord met voorbedachten rade en andere misdaden in de dodelijke schietpartij van een meisje met wie hij aan het daten was en twee andere mensen in een huis in een buitenwijk van Chicago, zeiden openbare aanklagers .

De verdachte, geïdentificeerd als Byrion Montgomery, werd ook beschuldigd van poging tot moord met voorbedachten rade, huisinvasie, zware batterij met een vuurwapen en zwaar onwettig gebruik van een wapen, zei de procureur van de staat Will County.

Het was niet duidelijk of Montgomery een advocaat had die commentaar kon geven op de beschuldigingen tegen hem. De tiener werd vastgehouden op borgtocht van $ 20 miljoen.

Hij werd gearresteerd na de schietpartij zondagavond in Bolingbrook in wat volgens de politie een vermoedelijke huisinvasie was.

De politiewoordvoerder van Bolingbrook, Anthony Columbus, zei maandag dat “alles wijst erop dat hij de enige dader was”.

De politie identificeerde het meisje als de 17-jarige Samiya A. Shelton-Tillman. Cartez Daniels, 40, en een meisje van wie de naam nog niet is vrijgegeven, werden ook gedood, zei Columbus.

Alle drie werden ter plaatse dood verklaard.

Een 34-jarige vrouw raakte gewond en werd in stabiele toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Twee jongens van 3 en 14 jaar oud waren op dat moment in het huis, maar raakten niet gewond.

De schietpartij werd zondag rond 20.15 uur gemeld en de verdachte werd ongeveer twee uur later in de buurt van zijn huis gearresteerd.

Een plaats delictonderzoek werd uitgevoerd in de gemeenschap ongeveer 50 kilometer ten westen van Chicago, zei de politie.

Buurvrouw Melinda Taylor vertelde de Chicago Tribune dat ze zondagavond een luide plof hoorde voordat eerstehulpverleners bij het huis aan de overkant van de straat arriveerden.

Taylor zei dat haar zoon speelt met een tiener die in het huis woont waar de schietpartij plaatsvond en dat de familie daar nooit is blijven hangen.

“Ze kwamen en gingen gewoon en gingen aan het werk, net als iedereen,” zei ze.

De bijbehorende pers

