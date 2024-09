Bruce Dickinson en meerdere claimanten leven nog: Na het 50-jarig jubileum van de band, start de culturele metalband Iron Maiden volgend jaar met een nieuwe wereldtournee. Iron Maiden is alleen in Duitsland uitgebracht. Woe en wanneer, en wie er ook voor kaartjes komt, zeggen we hier:

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

Iron Maiden Tour: Einddatum 2025

Insgesamt wurden bislang 28 Konzerte (darunter ein Festivalauftritt) in europäischen Städten bestätigt. Dat is het einde van de termijn, het is tijd om daar te komen. Binnenkort kan ik de Iron Maiden wereldtournee aankondigen onder de titel “Run For Your Lives Tour 2025 & 2026”. Los es am 27. Mei 2025 in Boedapest.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

In Duitsland waren Iron Maiden op 11 juli in Gelsenkirchen, op 15 juli in Bremen, op 25 juli in Frankfurt, op 26 juli in Stuttgart en op 29 juli in Berlijn. Auch in der Zwitserland (Zürich, 9 juli) en Oostenrijk (Wenen, 17 juli) is een concert. Het laatste concert in Europa zal Iron Maiden zijn na de huidige stand op 2 augustus in Warschau. Dat is alles wat de Tourtermine von Iron Maiden in het overzicht:

27.5.2025 (Dienstag) – Boedapest, Ungarn (Puskas Arena)

31.5.2025 (Samstag) – Praag, Tsjechië (Luchthaven Letnany)

1.6.2025 (Sonntag) – Bratislava, Slowakije (Tipos Arena)

5.6.2025 (Donnerstag) – Trondheim, Noorwegen (Dahls Arena)

7.6.2025 (Samstag) – Stavanger, Noorwegen (Vikingstadion)

9.6.2025 (Montag) – Kopenhagen, Denemarken (Koninklijke Arena)

12.6.2025 (Donnerstag) – Stockholm, Zweden (3Arena)

13.6.2025 (Freitag) – Stockholm, Zweden (3Arena)

16.6.2025 (Montag) – Helsinki, Finland (Olympia Stadion)

21.6.2025 (Samstag) – Birmingham, Engeland (Utilita Arena)

22.6.2025 (Sonntag) – Manchester, Engeland (Co-op Live Arena)

25.6.2025 (Mittwoch) – Dublin, Ierland (Malahide Castle)

28.6.2025 (Samstag) – Londen, Engeland (Wembley Stadion)

30.6.2025 (Montag) – Glasgow, Schottland (Hydro)

3.7.2025 (Donnerstag) – Belfort, Frankrijk (Festival)

2025. 5.7.2025 (Samstag) – Madrid, Spanje (Estadio Cívitas Metropolitano)

6.7.2025 (Sonntag) – Lissabon, Portugal (MEO Arena)

9.7.2025 (Mittwoch) – Zürich (Hallenstadion)

11.7.2025 (Freitag) – Gelsenkirchen (Veltins-Arena)

13.7.2025 (Sonntag) – Padua, Italië (Stadio Euganeo)

15.7.2025 (Dienstag) – Bremen (Bürgerweide)

17.7.2025 (Donnerstag) – Wien (Ernst Happel Stadion)

19.7.2025 (Samstag) – Parijs, Frankrijk (La Défense Arena)

23.7.2025 (Mittwoch) – Arnheim, Nederland (Gelredome)

25.7.2025 (Freitag) – Frankfurt (Deutsche Bank Park)

26.7.2025 (Samstag) – Stuttgart (Cannstatter Wasen)

29.7.2025 (Dienstag) – Berlijn (Waldbühne)

2.8.2025 (Samstag) – Warschau, Polen (Nationaal Stadion)

Wil je tickets kopen voor Iron Maiden 2025?

Tickets voor de Deutschland-Konzerte von Iron Maiden 2025 am Woensdag 25 september 2024 in voorverkoop. De voorverkoop start om 10.00 uur Over de ticketprijs informeren wij u over uw dieser, zodat u informatie ontvangt sinds. De tickets voor het concert in Wenen vinden plaats op 24 september (Dienstag), voor Zürich op 26 september (Donnerstag) en arriveren om 10.00 uur in de Vorverkauf.

Hoeveel kostten de tickets voor Iron Maiden 2025?

Na de aankoop start in Österreich, aangezien de eerste ticketprijs beschikbaar is. Een Sitzplatz kost 80 euro in de goedkoopste categorie, 130 euro in de avond. Pakketkosten voor 100 euro. VIP-tickets werden verkocht voor meer dan 430 euro. Alle prijzen zijn te zien op de stand op 25 september.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

Wie is de leider van Iron Maiden tijdens de Tour 2025?

Drie bands namen Iron Maiden op in hun Europese podium van de “Run For Your Lives Tour”. Support act in het eerste deel van de tour sinds de US-Amerikaanse van Stormachtige wind. Zowel de Ierse als de Britse Konzerts werden Iron Maiden van de Britse Metal Band Het raventijdperk begleitet. Ik doe mee aan de tour en sluit me aan bij alle Deutschland-Konzerten, met de Swiss Metal Band Avatar de fans verenigt u.

50 jaar Iron Maiden

De Britse Heavy Metal Band Iron Maiden werd in 1975 in Londen opgericht door bassist en hoofdsongwriter Steve Harris. Het eerste debuutalbum werd uitgebracht in 1980. De band schreeuwt als een van de beste en meest invloedrijke groepen van de hedendaagse New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM) en de wereld van 130 Million Alben verkocht. Met hun unieke geluid, teksten, die ze naar alle arena’s brengen en de iconische podiumfiguren „Eddie“, hun bandmaskers en Iron Maiden’s metaloptredens. Sinds 50 jaar is Iron Maiden een vaste band: De laatste jaren, Bruce Dickinson (Vocals), Steve Harris (Bass, Keyboard), Dave Murray (Gitaar), Adrian Smith (Gitaar), Janick Gers (Gitaar), Nicko McBrain (Schlagzeug) – begonnen Iron Maiden sinds 1999.