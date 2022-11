Tickets für den Orient Express werden von zwei Unternehmen verkauft

Beide haben originale Kutschen aus dem späten 19. Jahrhundert. Sie unterscheiden sich jedoch darin, wie sie konzipiert sind, wohin sie reisen und wie lange sie schon in Betrieb sind – einer seit Jahrzehnten und der andere soll 2024 auf den Markt kommen.

Die Autorin Agatha Christie beschrieb den Orient Express als „den Zug meiner Träume“. Sie setzte einen Krimi-Bestseller auf seine Kutschen, und der fiktive Spion James Bond fuhr ihn in dem Film „From Russia With Love“.

Nagelmackers wollte etwas Ähnliches – aber luxuriöseres – für gehobene Passagiere in Europa bauen. 1883 unternahm der „Train Express d’Orient“ seine erste Fahrt vom Gare de Strasbourg in Paris (heute Gare de l’Est) nach Wien.

Der ursprüngliche Zug wurde von einem jungen belgischen Ingenieur namens Georges Nagelmackers entworfen, der sich von den Pullman-Schlafzügen inspirieren ließ, mit denen er 1868 während einer Reise in die Vereinigten Staaten fuhr.

Aber in den 1980er Jahren unternahmen zwei Geschäftsleute getrennte Anstrengungen, um sie wiederzubeleben.

In den 1970er Jahren hatten die ursprünglichen Orient-Express-Züge ihre letzten Fahrten hinter sich und die Waggons verfielen.

Einige Jahre später wurde der Zug in Orient-Express umbenannt und fuhr nach Istanbul, damals bekannt als Konstantinopel. Reisende strömten in Scharen zur modernen Technik des Zuges und zum luxuriösen Silberbesteck und Seidenlaken.

James Sherwood, ein Amerikaner, gab Berichten zufolge 31 Millionen Dollar aus, um genügend Waggons zu erwerben und zu restaurieren, um den „Venice Simplon-Orient-Express“ zu bilden, der jetzt Belmond gehört. (Um die Verwirrung noch zu verstärken, fügte Sherwood seiner Reisegruppe auch Hotels hinzu und nannte sie Orient-Express Hotels. 2014 benannte er das Unternehmen in Belmond um.)

Was die Pläne von Accor betrifft, einen Zug zu starten, der auch Orient Express genannt wird“, sagte Franklin, „wir sind diejenigen, die das seit 40 Jahren tun, und ich denke, wir nehmen es als großes Kompliment, dass die Leute … sehen, wie gut wir machen damit.“

„Dieser Zug ist mit so viel Geschichte durchdrungen“, sagte er. „Die Kutschen sind wunderschön.“

Der „Venice Simplon-Orient-Express“ verkehrt seit 1982. Der Zug besteht aus original restaurierten Waggons, die Gary Franklin, Vizepräsident von Belmonds Trains and Cruises, „Kunstwerke“ nannte.

Eine Fahrt für eine Nacht kostet ab 5.500 £ (6.135 $) pro Person in den neuen Suiten, die eine Stufe unter der luxuriösesten Kategorie des Zuges liegen – den Grand Suites –, die mit privatem Essen, Fußbodenheizung und „frei fließendem“ Champagner ausgestattet sind , so die Webseite.

Der „Venice Simplon-Orient-Express“ fährt im Dezember erstmals im Winter nach Paris, Venedig, Wien und Florenz und lädt die Gäste ein, die Weihnachtsmärkte in diesen Städten zu besuchen.

Belmond hat einen einmaligen Lizenzvertrag abgeschlossen, um den Namen Orient Express in seinem Venice Simplon-Zug zu verwenden, bestätigte Franklin, während Accor die Rechte an der Marke als Ganzes hat.

Mithilfe von Google Maps und Google 3D lokalisierte Mettetal 17 der Originalautos an der polnisch-weißrussischen Grenze.

Spulen wir ins Jahr 2015 vor, als die französische Eisenbahngesellschaft SNCF – die damals die Rechte am Namen Orient Express besaß – den Forscher Arthur Mettetal beauftragte, den Zug zu finden.

Wenige Jahre nachdem Glatt seinen Zug wieder auf die Schiene gebracht hatte, stand er erneut still.

Waggons des „Nostalgie-Istanbul-Orient-Express“, die an der polnisch-weißrussischen Grenze verfallen aufgefunden wurden, werden von der französischen Hotelgruppe Accor restauriert.

Im Barwagen des „Nostalgie-Istanbul-Orient-Express“ wird es eine Bar mit Glastheke geben, eine Hommage an den französischen Designer Rene Lalique.

Originale Lalique-Glaslampen in Form einer Blume werden die Korridore des Zuges beleuchten, während andere Originalelemente aus dem wiederentdeckten Zug ebenfalls integriert werden, wie Kofferablagen und Türgriffe.

Eine detaillierte Restaurierung ist jetzt im Gange, wobei der Architekt Maxime d’Angeac mit der Gestaltung der Innenräume beauftragt wurde. Sein Auftrag war es, „eine Art Fantasie dessen zu haben, was Art Deco sein könnte“, sagte d’Angeac telefonisch gegenüber CNBC. Er sagte, er besitze eine bedeutende Sammlung von Originalzeichnungen und -modellen des Zuges.

Passagiere werden bald auch in Hotels des „Orient Express“ übernachten können, von denen das erste laut der Accor-Website 2024 in Rom starten wird.

Die Schlafsuiten werden mit Lederwänden, bestickten Kopfteilen und eigenen Marmorbädern ausgestattet sein. De Saint Lager beschrieb ihn als „Kreuzfahrtzug“, in dem Gäste an weniger bekannten Orten aussteigen können (Routen und Preise werden noch bekannt gegeben).

Accor hat weitere Pläne, den Namen Orient Express zu verwenden. Außerdem entwickelt das Unternehmen sechs „La Dolce Vita“-Züge, die durch 14 Regionen in Italien und die Nachbarländer fahren werden, mit dem Ziel, bis 2030 10 Orient-Express-Hotels zu haben.

Diese Züge werden einer anderen Ära Tribut zollen als die Venice Simplon- oder die Nostalgie-Istanbul-Züge.

„La Dolce Vita“ – was übersetzt „das süße Leben“ bedeutet – bezieht sich auf Federico Fellinis Film aus dem Jahr 1960 sowie auf ein Gefühl von italienischem Glamour und Vergnügen. Die Züge sollen laut einem Online-Beitrag des Innenausbauunternehmens Dimorestudio, das an dem Projekt arbeitet, „die italienische Lebenskunst und all ihre schönen Traditionen“ verkörpern.

Die Züge werden 18 Suiten, 12 Luxuskabinen und eine „Ehrensuite“ haben. Die meisten starten am Bahnhof Termini in Rom, wo die Passagiere vor dem Abflug Zugang zu einer Lounge haben, und werden rund 16.000 Kilometer (ca. 10.000 Meilen) auf Eisenbahnlinien zurücklegen, mit Zwischenstopps an weniger bekannten italienischen Zielen.