Ticketmaster stellt sich auf hohe Nachfrage ein

Ticketmaster bereitet sich auf die voraussichtlich hohe Nachfrage nach Tickets für Beyoncés bevorstehende „Renaissance World Tour“ vor, da der Ticketriese weiterhin Kritik wegen des verpfuschten Vorverkaufs für Taylor Swifts „Eras“-Tour im vergangenen Jahr ausgesetzt ist.

Beyoncé gab am Mittwoch bekannt, dass ihre erste Solo-Welttournee seit 2016 am 10. Mai in Stockholm, Schweden, beginnen und am 27. September in New Orleans enden wird. Der Superstar wird Songs aus ihrem siebten Studioalbum „Renaissance“ vortragen, das im Sommer veröffentlicht wurde und bei der Grammy-Verleihung am Sonntag im Rennen um das Album des Jahres ist.

Ticketmaster sagte in einer Erklärung, dass „die Nachfrage nach dieser Tour voraussichtlich hoch sein wird“ und dass es plant, sein Verified Fan-System erneut zu verwenden, um Tickets für diejenigen zu priorisieren, die sich auf der Plattform registrieren. Das Unternehmen sagte, der mehrstufige Verifizierungsprozess werde „sicherstellen, dass mehr Tickets in die Hände von Konzertbesuchern gelangen“ und „Käufer herausfiltern, die Tickets weiterverkaufen möchten“ und automatisierte Bots.

Der Ticketverkauf für die nordamerikanische Etappe der Tour mit 41 Terminen beginnt laut Ticketmaster und der Muttergesellschaft am 6. Februar Lebende Nation und Fans, die sich Tickets im Vorverkauf sichern möchten, haben bessere Chancen, wenn sie sich beim Verified Fan-System von Ticketmaster registrieren.

Ticketmaster sagte, dass die Registrierung keine Tickets garantiert und nur verifizierte Fans, die später einen Code durch eine Auswahl im Lotteriestil erhalten, dann am Verkaufsdatum Zugang haben, um am Verkauf teilzunehmen. Die Registrierungsfenster variieren je nach Stadt, und das Unternehmen warnt: „Es wird mehr Nachfrage geben, als Tickets verfügbar sind.“

Im November sahen sich verifizierte Fans von Taylor Swifts „Eras“-Tour im Vorverkauf mit langen Wartezeiten, Verwirrung und technischen Störungen konfrontiert. Innerhalb von 48 Stunden nach dem Start des Vorverkaufs stornierte Ticketmaster den allgemeinen öffentlichen Verkauf unter Berufung auf „außerordentlich hohe Anforderungen an Ticketsysteme und unzureichenden verbleibenden Ticketbestand, um diese Nachfrage zu befriedigen“.

Das Unternehmen sagte später, Bots seien zumindest teilweise für die Unterbrechung verantwortlich.