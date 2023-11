In de früheren Frauenklinik in Gera sollen voraussichtlich ab Anfang 2024 Flüchtlinge unterbracht. Dat is waartoe de Landesregierung am Dienstag heeft besloten. Die Immobilie soll die anderen Thüringer Standorte entlasten.

In de früheren Frauenklinik des Wismut-Krankenhauses Gera werden de piloten toegelaten. Daar is de kast voor ontworpen. Na minister van Binnenlandse Zaken Georg Maier (SPD) werden 200 plaatsen gekocht voor de toekomstige aankomsten van de strijders.

Dit betekent dat u er pas mee te maken krijgt als u een nieuwe reguliere update heeft, dus alstublieft. Vielmehr solle mit der Unterkunft in Gera sterven Erstaufnahmestelle in Suhl temporär entlastet.

Als u naar Duitsland komt, kunt u voor de Duitse verkoop gebruik maken van het Easy-System. In Thüringen komen ze tot leven Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl. Dit is eind 2017 als de Eingangstor für Geflüchtete nach Thüringen. Als u zich registreert, vindt u medische informatie en het Federale Bureau voor Migratie en Immigratie (Bamf) voor interviews tijdens de asielprocedure. Laut Asylgesetz sollen sterven Menschen maximaal 18 Monate in Suhl bleiben. In de praktijk duurt de Duitse taal langer, met de vluchttaal Unterkünfte in den Communen werden uitgedeeld. Um die Lage in Suhl zu entensen, würden in der Vergangenheit sogenannte Außenstellen eingericht. Dazu zählen Eisenberg en Hermsdorf. Omdat de vluchten sinds oktober geregistreerd zijn, zullen ze ook geregistreerd worden. Anfang Oktober gab die Landesregierung zdem, vier nieuwe regionale „Vrijwilligerswerk“ einzurichten, um die Lage in Suhl zu enlasten. Deze bijdragen zouden bijdragen aan de landfinanciering, nadat ze bij de betreffende gemeenschap waren geplant.

Immobilie gehört Land Thüringen

Het Wismut-Krankenhaus definieert zichzelf op het grondgebied van het land en wordt een steun voor het leven in Frage. Demnach is gevallen met meer kosten voor de meeste mensen. „Deshalb ist Gera die Immobilie, die ben schnellsten en Netz konnte“, zei Maier am Dienstag. Voraussichtlich uit Anfang 2024 kon de eerste Flüchtlinge de rt unterbracht – laut aktuellem Plan für die Dauer von eeninem Jahr.

Tussen 2015 en 2017 zal de eerste kliniek worden gebruikt voor de zorg voor de patiënt, inclusief de minister van Binnenlandse Zaken. Sinds oktober 2017 is hij leer. Nadat de sanitaire voorzieningen zijn vervangen, worden deze in de was- en toiletcontainers geplaatst.

Unterkunft nur „ein Entlastungsschritt“

Houd er rekening mee dat het tijdstip van de dag is dat „de 200 plaatsen in Gera het land niet verlaten.“ Tot de volgende keer voor nog een „Entlastungsschritt“. Maier bezeichnete das Migrationsgeschehen as herausordernd. Tags: 20 asielzoekers en nog eens 20 mensen uit Oekraïne en de vrije staat werden in hechtenis genomen.

De volgende stap is ervoor te zorgen dat de regering van het land door dergelijke aanvullende maatregelen wordt bestuurd. Het land is met de getroffen gemeenschappen en landen in gesprek.



AfD bekritiseert Entscheidung

De AfD bekritiseert in de Thüringer Landtag de Dienstagnachmittag die Entscheidung des Kabinetts als „Fehler“. Wie van de migratiepolitieke Sprecher Stefan Möller zei, führten „Erstaufnahmeeinrichtungen“ in grote steden wie in Suhl zu „Problemen“. Möller zei: „Aufgrund der anhaltenden Überbelegung in Suhl ist zudembarehbar, dass die Nutzung der Einrichtung in Gera nicht nur vorübergehend, sondern schrittweise zur Dauerlösung umfunktioniert wird.“

Meer Geld soll Gemeenten en uitgaven

Minister van Innen Georg Maier was een expert in het bestuur van de regering van het land voor de Commune in de Vrijstaat met goedkeuring van het Huis voor 2024, met 47 miljoen euro opzij voor de verlichting van de hulpverlening. In het bijzonder is het management van de mensen uit Oekraïne verantwoordelijk voor de gemeenschappen in Haushalte Stark.

Het Thüringer kabinet wordt bestuurd door de Dienst, en de Migratiewet, het Innenministerium für Ausländer- und Asylrecht, is ook verantwoordelijk voor de Aufnahme und Unterbringung von Vüchtlingen. Er zijn twee doorverwijzingen gedaan naar de minister van Huis van Migratie Doreen Denstädt (Grüne) in het Innenministerium van Georg Maier.

