„Wir müssen die Leute mit Inhalten überzeugen, dann können wir sie von den Rändern zurückgewinnen.“ (Foto: IMAGO/Jacob Schröter)

Mario Voigt, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag

Berlin Nach der mit Hilfe der AfD beschlossenen Steuersenkung in Thüringen steht die CDU in der Kritik. SPD, Grüne und Linke sind empört. Der FDP-Vorsitzende Christian Linder, dessen Partei im Landtag mit der CDU und der rechtsextremen AfD stimmte, übertrug die alleinige Verantwortung den Christdemokraten. Nur die CSU steht zu ihrer Schwesterpartei.

Was ist passiert?

Die oppositionelle CDU konnte im Landtag eine Senkung der Grunderwerbsteuer durchsetzen, weil die rechtsextreme AfD, die FDP und fraktionslose Abgeordnete zustimmten. Ministerpräsident Bodo Ramelow, der einzige Regierungschef der Linkspartei in einem Bundesland, verfügt mit seiner rot-rot-grünen Koalition über keine Mehrheit im Landtag und ist grundsätzlich auf die Hilfe der Opposition angewiesen. Beim Immobilienerwerb fällt die Grunderwerbsteuer an. Sie ist eine der höchsten in Thüringen und sinkt nun von 6,5 auf 5 Prozent.

Was ist die Kritik?