Thüringer CDU setzt sich mit Stimmen von AfD und FDP für Steuersenkungen durch

Stand: 14. September 2023 19:50 Uhr

Mit den Stimmen von CDU, AfD und FDP hat der Thüringer Landtag eine Steuersenkung beschlossen – und damit die rot-rot-grüne Regierung überstimmt. Das erhebt schwere Vorwürfe gegen die CDU – die Christdemokraten verteidigen ihr Vorgehen.

Gegen den Willen der rot-rot-grünen Regierung hat die Opposition in Thüringen eine Steuersenkung durchgesetzt. Ein CDU-Gesetzentwurf für eine niedrigere Grunderwerbsteuer erhielt im Erfurter Landtag eine Mehrheit, weil neben der FDP die AfD die entscheidenden Stimmen beisteuerte.

Die Steuersenkung wurde mit 46 zu 42 Stimmen angenommen. Die Regierungsfraktionen von Linke, Grüne und SPD stimmten dagegen – sie hatten zuvor scharf kritisiert, dass die CDU bewusst die Zustimmung der AfD in Kauf nahm.

Die rot-rot-grüne Koalition warf der CDU vor, der AfD erstmals im Thüringer Landtag die Befugnis zu geben, konkreten Einfluss auf den Staatshaushalt zu nehmen. Die CDU beginne damit, „eigentlich eine kleine Regierungskoalition in der Opposition, darunter auch die AfD, auf den Weg zu bringen“, sagte Linken-Fraktionschef Steffen Dittes.

Kritik auch von Bundesebene

Auch über die Grenzen Thüringens hinaus kritisierten Politiker das Vorgehen der CDU. „Die heutige Abstimmung im Erfurter Landtag war kein Zufall“, sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ARD-Hauptstadtstudio. Die CDU in Thüringen hat dem klar zugestimmt. „Das ist eine neue Qualität im deutschen Parlamentarismus, die es so noch nie gegeben hat.“ Er befürchtet, dass der Parlamentarismus von heute an anders sein wird, wenn dies in der CDU zur gängigen Praxis wird. „Demokraten dürfen die AfD niemals zum Wendepunkt im Parlament machen.“

Grünen-Bundesgeschäftsführerin Emily Büning sprach von einer „einschneidenden Wende“, die weit über die Landesgrenzen Thüringens hinausreichen werde. Merz duldete dies offenbar, obwohl er eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD immer wieder öffentlich ausgeschlossen hatte. „Jetzt muss er sich fragen, ob sein Wort noch zählt“, sagte Büning.

CDU verteidigt Vorgehen

Thüringens CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mario Voigt verteidigte sein Vorgehen. „Ich kann gute, wichtige Entscheidungen für den Freistaat, Entlastungen für Familien und die Wirtschaft nicht davon abhängig machen, dass die falschen Leute zustimmen“, sagte er nach der Verabschiedung des entsprechenden Gesetzes. Für ihn ist es wichtig, dass der Inhalt überzeugt.

Kurz vor der Abstimmung lud Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) CDU-Fraktionschef Mario Voigt ein, über Alternativen zur Familienunterstützung zu sprechen. Die Landtagssitzung wurde wegen verfassungsrechtlicher Bedenken gegen Passagen des CDU-Gesetzes vorübergehend unterbrochen. Die Regierung habe seit März Zeit gehabt, Vorschläge zu machen, antwortete Voigt. Die Opposition stimmte gegen eine Rücküberweisung des Gesetzes an den Haushaltsausschuss.

Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz verteidigte das Vorgehen der Thüringer CDU-Fraktion vor der Abstimmung. „Wir machen das, was wir in den Landtagen und im Deutschen Bundestag diskutieren, nicht von anderen Fraktionen abhängig“, sagte Merz bei RTL/ntv. Eine Zusammenarbeit mit der AfD auf Bundes- und Landesebene werde es nicht geben. „Es bleibt so.“

Höcke: „Guter Tag für Thüringen“

Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke zeigte sich mit dem Abstimmungsergebnis zufrieden. „Das ist einfach ein guter Tag für Thüringen, das ist pragmatische Politik“, sagte er. Es handele sich um ein „altes AfD-Projekt“; Seine Fraktion hatte bereits 2018 einen ähnlichen Vorschlag im Parlament eingereicht. Damals wurde er abgelehnt.

Auch Tino Chrupalla äußerte sich hierzu. „Wenn es um die Interessen der Bürger geht, kommt es nicht darauf an, wer mit wem stimmt. Wichtig ist, dass eine Mehrheit zustande kommt“, sagte er der ARD-Hauptstadtstudio. „CDU und AfD haben in Thüringen die Mauer niedergerissen.

Die Thüringer AfD wird vom Landesamt für Verfassungsschutz als eindeutig rechtsextremistisch eingestuft und überwacht.

Grunderwerbsteuer soll auf fünf Prozent sinken

Die CDU will die Grunderwerbsteuer in Thüringen von 6,5 auf fünf Prozent senken. Sie weist darauf hin, dass beim erstmaligen Erwerb eines Eigenheims durch Familien die Grunderwerbsteuer bis zu einem bestimmten Höchstbetrag erstattet werden sollte. Nach Prognosen der Regierungskoalition fehlen dem Staatshaushalt jährlich zwischen 48 und 60 Millionen Euro. Es ist unklar, wie dies kompensiert werden soll.

Die Mehrheitsverhältnisse im Thüringer Landtag sind schwierig: Ramelows rot-rot-grüne Koalition hat seit ihrem Amtsantritt 2020 keine eigene Mehrheit mehr – ihr fehlen im Parlament vier Stimmen. Sie ist bei Entscheidungen immer auf Kompromisse angewiesen – bislang vor allem bei der CDU. Daher sei das, was heute im Landtag passiert sei, „keineswegs ein Novum“, hieß es MDR-Reporter Lars Singer. In der Vergangenheit konnte die rot-rot-grüne Minderheitsregierung Projekte nur durchsetzen, weil die AfD zustimmte.