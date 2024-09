Thadäus König übernahm im Anschluss en seine Wahl die Leitung der Sitzung. Er stond ‘dieses Amt in Demut an’, stond er. Zeg gewoon “kein Ausdruck von Autorität, zonder te vallenmehr von Verantwortung”. Der Landtagspräsident müsse de parlamentarischen „Austausch unparteiisch sicherstellen“. Het enige dat belangrijk is, is dat de vooruitgang in de democratie behouden blijft.

De Thüringer Landtag heeft een grotere invloed op het uiterlijk van de Landtagspräsidenten geändert. Een positieve verandering in de sociale orde vond plaats met 55 jaar en 32 nieuwe ervaringen. Enthaltungen gaat niet. Deze fracties konden op een kandidaat stemmen, zodat het Vorschlagsrecht de enige van de sterkste fracties zou zijn. De AfD met zijn 32 kiezers, die sinds 1 september de sterkste partij in het eerste Duitse Länderparlament waren geworden, wordt aangemoedigd deze verandering door te voeren.

Änderung des Vorschlagsrechts für Kandidaten

De parlementaire Geschäftsführer van de Thüringer CDU-fractie, Andreas Bühl, zei in één enkele toespraak: „Het is belangrijk voor ons om een ​​positieve impact te hebben op onze gevestigde orde, wat verhindert dat de president van de staat een instrumentele rol speelt in onze partijpolitiek.“ één Wahl „het is een kwestie van gerechtigheid, van gerechtigheid en van het grotere goed van het huis.“

De parlementaire Geschäftsführer van de AfD-Fraktion, Torben Braga, mag duidelijk zijn: het is een factie die veranderingen heeft geplant in de zaak van falsch hält. Als u zich een andere keer door een andere uitgeverij voelt, dan is de sterkste fractie – de AfD – op de Landtagspräsidenten.

Een eerste deel van de grondwet van de Thüringer parlementen tijdens de Donnerstag zum Debakel geraten. Alterspräsident Jürgen Treutler van de AfD was verantwoordelijk voor zijn besluit en voortdurende steun tijdens het besluitvormingsproces. Er wordt gestreefd naar de Landtagspräsidentenwahl-land voor het Thüringer Verfassungsgerichtshof, de weitgehend gegen de Rechtsauffassung van de AfD.