Thriston Lawrence hält den Angriff von Clement Sordet zurück, um den Titel der South Africa Open nach Hause zu holen | Golf-Neuigkeiten

„Ich habe es geschafft. Clement (Sordet) hat wirklich gut gespielt, ich habe gut gespielt und dann ein paar Fehler gemacht. Das ist es, wonach Sie streben, ein Kind zu sein, von dem Sie für diesen Moment träumen, um ein so prestigeträchtiges Event zu gewinnen vor einem unglaublichen Publikum“ – Thriston Lawrence





Thriston Lawrence holte sich am Sonntag den Titel der South Africa Open und gewann auf heimischem Boden

Der Heimfavorit Thriston Lawrence wehrte einen temperamentvollen Angriff des Franzosen Clement Sordet ab, um die South African Open der DP World Tour in Johannesburg mit einem Schlag zu gewinnen.

Lawrence stotterte in seiner letzten Runde zu zwei über Par 74, nachdem er fünf Schläge in ebenso vielen Löchern auf den hinteren neun abgegeben hatte, nicht unterstützt von einem Doppel-Bogey am 15., das es Sordet ermöglichte, auszugleichen, nachdem der Südafrikaner gekreuzt hatte zum Sieg.

Sie gingen Kopf an Kopf in die letzten beiden Löcher, aber als Sordet am 17. einen kurzen Par-Putt verpasste, behielt Lawrence die Nerven und gewann mit einem Ergebnis von 16 unter Par.

Der Sieg war Lawrences dritter Tour-Titelgewinn, nachdem er im August auch das Omega European Masters gewonnen hatte.

„Es gibt keine Bemerkungsspalte auf einer Scorecard und ich habe es geschafft“, sagte ein erleichterter Lawrence.

„Clement hat wirklich gut gespielt, ich habe gut gespielt und dann ein paar Fehler gemacht.

„Das ist es, wonach Sie streben, als Kind, von dem Sie für diesen Moment träumen, ein so prestigeträchtiges Event vor einem erstaunlichen Publikum zu gewinnen.“